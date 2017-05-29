Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации […] Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. […] Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными, — сообщил Центробанк (Банк России) и отозвал лицензию.

Среди акционеров Айви Банка — Герман Клименко, советник президента России по интернету. Ему напрямую принадлежит 3,8% компании, а еще 6% — через связанную с ним компанию «3ДНьюс». При этом сам Клименко в интервью RNS заявлял, что «не в курсе жизнедеятельности» банка.

Кроме того, акционерами банка выступают замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов, а также экс-советник Игоря Сечина Роман Троценко.