ЦБ отозвал лицензию у аффилированного с Клименко «Айви Банка»


Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации […] Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. […] Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными, — сообщил Центробанк (Банк России) и отозвал лицензию.

Среди акционеров Айви Банка — Герман Клименко, советник президента России по интернету. Ему напрямую принадлежит 3,8% компании, а еще 6% — через связанную с ним компанию «3ДНьюс». При этом сам Клименко в интервью RNS заявлял, что «не в курсе жизнедеятельности» банка.

Кроме того, акционерами банка выступают замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов, а также экс-советник Игоря Сечина Роман Троценко.

привёл справку РБК.

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    Альтер Эго

    Герман Клименко в своём телеграме о ситуации:

    Первым моим автомобилем был ВАЗ 2106. Был самый развал страны. Я думал что если все будет совсем плохо, буду на нем таксовать. Странная логика надо сказать была у меня в те годы. Ибо если все плохо то и таксовать тоже не будет хорошо.

    Вторым авто стала Таврия. Смешно было с водителем ездить на такой машинке. Кондиционера не было. По лету двигатель остужали работающей печкой :)

    Шкода. Как же без нее. Но не те что ныне а старая.

    Была Волга новая с серебряными колпаками. Черная. Все как мечталось юному лейтенанту Клименко :)

    Был Опель в спортивной комплектации, который отдали в залог банку Российский кредит (в котором я работал). Кредит не вернули. Продать машинку в спортивной комплектации было невозможно. И я на ней мотался из Москвы в Тулу на завод Тулачермет, который к тому времени банк купил.

    Был Мерседес в 140 кузове, который я пригнал из Германии. Специально искал такой, что бы там уже были флажки, как в автомобилях посольств. И сделал себе флажки с логотипом List.ru. Это был самый крутой мерин в Москве.

    Потом был Порш. С ним была смешная история. Я уже тогда занимался аудитом и компания с которой я работал не могла расплатиться деньгами и все что у нее было из активов — эшелон песка. Песок мне был не нужен, а у тех кому он был нужен не было денег, но был турбированный Порш. Этот вариант мне безусловно не нравился, так как деньги лучше, но выбора не было.
    Порш оказался «контрабасным » (в те годы покупать машину было стремно ибо таможили мягко говоря черт знает как) и его прям с дороги увезли сотрудники правоохранительных органов.

    Машин было много.

    К чему это я ?

    Вот машины проходили через меня и уходили к новым владельцам.
    И даже наверняка какие то из них до сих пор колесят по дорогам нашей страны.
    Я уверен что они нарушают правила ПДД и иногда попадают в аварии.

    Какое же счастье что эти сюжеты не попадают к журналистам. А то представляю себе заголовок : «Машина Советника не уступила дорогу старушке» :)))

    P.S: Это я про Айви Банк если что :)

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