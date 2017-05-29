Оператор «Вымпелком» планирует в ближайшее время запустить на российском рынке аналог китайского мессенджера WeChat, сказал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Шелль Мортен Йонсен. Платформа будет работать под брендом Veon. WeChat — мессенджер с функцией электронных платежей и e-commerce, разработанный китайской компанией Tencent. В настоящий момент в нем зарегистрировано 1,1 млрд аккаунтов или 68,6% интернет-пользователей Китая. Платежной системой, встроенной в мессенджер пользуется 200 млн человек, им доступно 300 000 магазинов и компаний интернет-бизнеса.

Я думаю, много аналогий можно увидеть с китайским приложением WeChat, но это будет исключительно российское решение, а не иностранная копия. Это намного больше, чем просто мессенджер. Пока мы просто называем это приложением. Речь идет о персональной интернет-платформе для людей, на которой у них будет много выгодных возможностей. В том числе при помощи этого приложения они смогут получать скидки на другие услуги, — сказал Йонсен.

Как уточнил на прошлой неделе на проводимой «Ведомостями» конференции исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «Вымпелкома» Марек Слачик, Veon будет открытой платформой, к которой оператор намерен привлечь большое количество локальных независимых компаний, которые могут предлагать абонентам «Вымпелкома» свои товары и услуги, различные скидочные предложения и т. д. Также «Вымпелком» намерен активно использовать решения из области big-data, что позволит сделать такие предложения максимально персонализированными.

Весной этого года материнская компания «Вымпелкома» Vimpelcom Ltd объявила о смене стратегии и переименовании в Veon. CEO холдинга Veon Жан-Ив Шарлье пообещал собственникам в ходе телефонной конференции, что компания будет инвестировать в развитие примерно $100 млн ежегодно. Среди глобальных партнёров новой платформы Veon есть MasterСard и музыкальный Deezer. Локальными партнёрами Veon в России могут стать видеосервис «Амедиатека», владелец Deezer Леонид Блаватник и продавец одежды и обуви Lamoda, акционером которого также является Блаватник.