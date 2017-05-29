У оператора связи NetByNet не получилось отменить предписание о демонтаже воздушных линий связи в четырех районах Москвы: Выхино, Рязанском, Нижегородском и Беговом. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.

Демонтаж линий и перенос их в канализацию проходит в рамках программы благоустройства «Моя улица» на 2015−2018 годы. В прошлом году представители операторов стали получать предписание о демонтаже. В октябре Мосжилинспекция начала обрезать кабели. По оценке вице-президента Ассоциации кабельного ТВ России Михаила Силина, ущерб от демонтажа составил «миллионы рублей для каждого оператора».

В январе NetByNet подал 4 иска к Государственной жилищной инспекции. Суд решил, что волоконно-оптические линии связи на чердаках и крышах домов в Выхино, Рязанском и Нижегородском районах установлены «без соблюдения требований законодательства» (согласно Жилищному кодексу, оператору нужно было получить разрешение общего собрания собственников жилья), поэтому демонтаж кабелей можно провести на законных основаниях.

Сейчас операторы хотят сохранить кабели хотя бы в тех домах, где согласие жильцов получено. По словам источника издания, процесс может дойти до Конституционного суда.