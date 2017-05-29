Пресс-служба «Яндекса» распространила сообщение:

В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию.

Ранее журналист Тимур Ворона сообщил, что идёт обыск по делу на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины — государственная измена. «Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12−15 лет с конфискацией имущества», пишет Ворона.

22 мая Яндекс.Браузер дал украинцам доступ на запрещённые их страной российские сайты.

Ранее 16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко ввёл новые антироссийские санкции, в частности запретил работу в стране «Яндекса», Mail.ru Group, 1С и других украинских компаний российского происхождения. Блокируется работа региональных украинских юридических лиц и доступ к интернет-ресурсам. В результате 19 мая Яндекс.Директ отключил возможность создания новых аккаунтов для Украины, а также возможность оплаты счетов в гривнах. Счета украинских «дочек» российского поисковика заблокированы и региональные партнёры ждут пока «Яндекс» найдёт выход из ситуации.

Доля украинского направления в выручке всего «Яндекса» — 1−3%.