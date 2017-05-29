Принадлежащий MaIl.ru Group рекламный сервис myTarget запустит новую модель оплаты размещения видеорекламы — CPV (cost per view). Выбравший эту модель размещения рекламодатель будет платить сервису только в том случае, если пользователь посмотрел 100% рекламного видеоролика, говорится в сообщении компании.

CPV позволит рекламодателям и агентствам избегать рисков недостижения целевых показателей по стоимости досмотров видеоролика, — сказала Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.

Модель CPV будет доступна в рамках формата «Прероллы в видео». Размещение в рамках данного формата осуществляется на медиапроектах Mail.ru Group, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на ресурсах рекламной сети myTarget. Рекламодателям доступны все возможности таргетирования, которые предлагает платформа myTarget, и выбор места размещения преролла.

«Яндекс» разрешил рекламодателям платить только за видимые показы роликов с 17 мая. Система засчитывает показ рекламы в том случае, если на протяжении двух и более секунд в зоне видимости пользователя оставалось не менее 50% площади плеера с рекламным роликом. Замер и контроль видимости показа возможны только на собственных сайтах «Яндекса» («Кинопоиск», «Яндекс.Телепрограмма» и так далее) и на сайтах партнёров рекламной сети «Яндекса», которые используют стандарт JavaScript VPAID, который обеспечивает двустороннюю связь между видеоплеером и рекламными сетями.

В феврале 2017 года было объявлено, что Google проверит видеорекламу на YouTube с помощью основного регулятора медиаизмерений в США Media Rating Council. В сентябре 2016 года появилась информация, что Facebook два года завышала время просмотра рекламного видео минимум на 60%. Скандал начало баинговое агентство Publicis Media. Суть претензий, которые приводил The Wall Street Journal, в том, что Facebook, рассчитывая среднее время просмотра рекламных роликов, просто не учитывала просмотры продолжительностью менее трех секунд. Сейчас в компании также работает независимый аудит.