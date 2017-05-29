На сайте Центробанка опубликован проект положения, предусматривающий доставку наличных дронами. Сейчас нормативные акты регулятора этого не позволяют. Новая версия положения разрешит при перевозке и инкассации наличных денег оформлять документы в электронном виде. Кроме того, проект позволяет автоматизировать прием и передачу наличных денег, а также отменяет требование вооруженной охраны если деньги переводятся с использованием технических средств, делающих бессмысленным вскрытие содержащего их контейнера.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк тестирует технологию доставки наличных средств дронами. Для защиты денег будут использоваться спецконтейнеры, сообщил на пресс-конференции глава банка Герман Греф.

«Мы действительно последний год пытаемся экспериментировать с этой темой. Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно», — сказал Греф.

Глава банка однако отметил, что не готов назвать конкретных сроков массового внедрения этой технологии. «Это были эксперименты, и там было очень много вопросов», — пояснил Греф. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил журналистам, что не исключает использования таких дронов в Казани уже через месяц.

Аналогов подобного применения дронов в мире нет. Возможно, Сбербанк позаимствовал идею из шуточной публикации, где говорилось, что американский финансовый сервис Landing Club вводит услугу получения кредитов с доставкой средств наличными до дома за 60 минут при помощи дронов. Текст был напечатан в 2015 году на 1 апреля.