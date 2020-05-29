Американский президент Дональд Трамп выложил на своём временном (пока он президент) сайте указ о борьбе с цензурой в социальных медиа. Это произошло через два дня после того, как Twitter пометил твит Трампа о том, что голосование по почте приведёт к мошенничеству при подсчёте голосов, ссылкой на факты о подсчёте голосов, где мнение Трампа, мягко говоря, оспаривалось.

В нём постулируется следующее:

Социальные сети ведут редакционную работу

Поэтому они должны нести ответственность как и обычные издатели

Поэтому в ближайшее время различные ведомства США должны:

придумать что с этим делать , с учётом того , что соцсети не должны ограничивать свободу слова

с учётом того что соцсети не должны ограничивать свободу слова перестать заносить деньги в соцсети ограничивающие свободу слова

выработать возможные наказания за ограничения свободы слова , в том числе и механизмы запретов в отношении соцсетей « так делать»

в том числе и механизмы запретов в отношении соцсетей так делать» надо проверить при помощи прокуратуры , нет ли в действиях соцсетей дискриминации

нет ли в действиях соцсетей дискриминации выяснить , как работают алгоритмы пессимизации и продвижения контента.

Фактически данная инициатива, если она будет отработана добросовестно, приведёт к девальвации иммунитета, который соцсети сейчас имеют на любые свои действия по управлению контентом. По сути будет признано, что приоретизация и/или пессимизирование тех или иных новостей является медийной деятельностью, поэтому продвижение недостоверных сведений может приводить к санкциям в отношении медиаплатформ.