Американский президент Дональд Трамп выложил на своём временном (пока он президент) сайте указ о борьбе с цензурой в социальных медиа. Это произошло через два дня после того, как Twitter пометил твит Трампа о том, что голосование по почте приведёт к мошенничеству при подсчёте голосов, ссылкой на факты о подсчёте голосов, где мнение Трампа, мягко говоря, оспаривалось.
В нём постулируется следующее:
- Социальные сети ведут редакционную работу
- Поэтому они должны нести ответственность как и обычные издатели
Поэтому в ближайшее время различные ведомства США должны:
- придумать что с этим делать, с учётом того, что соцсети не должны ограничивать свободу слова
- перестать заносить деньги в соцсети ограничивающие свободу слова
- выработать возможные наказания за ограничения свободы слова, в том числе и механизмы запретов в отношении соцсетей «так делать»
- надо проверить при помощи прокуратуры, нет ли в действиях соцсетей дискриминации
- выяснить, как работают алгоритмы пессимизации и продвижения контента.
Фактически данная инициатива, если она будет отработана добросовестно, приведёт к девальвации иммунитета, который соцсети сейчас имеют на любые свои действия по управлению контентом. По сути будет признано, что приоретизация и/или пессимизирование тех или иных новостей является медийной деятельностью, поэтому продвижение недостоверных сведений может приводить к санкциям в отношении медиаплатформ.
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Це…цен…цен… ценз…? Да нееет, бред какой-то.
Вообще, это удивительно, что только в 2020-м году люди начинают замечать, что в ситуации наличия edge rank (и других подобных алгоритмов) и любых мнений по любым вопросам, соцсеть оказывается медийно значимым продуктом и, более того, направленным медийным продуктом
Twitter был против Трампа задолго до того, как начал снабжать его твиты приписками о том, как Трамп врёт.
Просто это не было видно настолько хорошо.
Но те кто в президенты Штатов целят, они же должны видеть что происходит?
Точнее, национализация цензуры.
То есть Трамп распространяет фейки, социальные сети на это указывают, а он хочет воспользоваться административным ресурсом, чтобы ему не мешали.
Как похоже на мазу Рашу