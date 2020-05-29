Трампа забомбило от медийных возможностей Twitter. Он предлагает относиться к соцсетям как к СМИ


Американский президент Дональд Трамп выложил на своём временном (пока он президент) сайте указ о борьбе с цензурой в социальных медиа. Это произошло через два дня после того, как Twitter пометил твит Трампа о том, что голосование по почте приведёт к мошенничеству при подсчёте голосов, ссылкой на факты о подсчёте голосов, где мнение Трампа, мягко говоря, оспаривалось.

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В нём постулируется следующее:

  • Социальные сети ведут редакционную работу
  • Поэтому они должны нести ответственность как и обычные издатели

Поэтому в ближайшее время различные ведомства США должны:

  • придумать что с этим делать, с учётом того, что соцсети не должны ограничивать свободу слова
  • перестать заносить деньги в соцсети ограничивающие свободу слова
  • выработать возможные наказания за ограничения свободы слова, в том числе и механизмы запретов в отношении соцсетей «так делать»
  • надо проверить при помощи прокуратуры, нет ли в действиях соцсетей дискриминации
  • выяснить, как работают алгоритмы пессимизации и продвижения контента.

Фактически данная инициатива, если она будет отработана добросовестно, приведёт к девальвации иммунитета, который соцсети сейчас имеют на любые свои действия по управлению контентом. По сути будет признано, что приоретизация и/или пессимизирование тех или иных новостей является медийной деятельностью, поэтому продвижение недостоверных сведений может приводить к санкциям в отношении медиаплатформ.

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Добавить 4 комментария

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Вообще, это удивительно, что только в 2020-м году люди начинают замечать, что в ситуации наличия edge rank (и других подобных алгоритмов) и любых мнений по любым вопросам, соцсеть оказывается медийно значимым продуктом и, более того, направленным медийным продуктом

    Twitter был против Трампа задолго до того, как начал снабжать его твиты приписками о том, как Трамп врёт.

    Просто это не было видно настолько хорошо.

    Но те кто в президенты Штатов целят, они же должны видеть что происходит?

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    filippenko

    То есть Трамп распространяет фейки, социальные сети на это указывают, а он хочет воспользоваться административным ресурсом, чтобы ему не мешали.

    Как похоже на мазу Рашу

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