МВД России рассматривает предложение создать приложение «Мигрант», обязать устанавливать его приезжих и привязать к нему «цифровой профиль» с «рейтингом социального доверия». Источник РИА Новости рассказал, что «там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие».

Отказ от установки приложения автоматически понизит рейтинг социального доверия.

Идея приложения содержится в прогнозе ситуации с мигрантами вследствие коронакризиса. Другие предложения из документа -- правовая амнистия мигрантам на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, и специальные трудовые биржи для мигрантов.