Опрос показал, что треть россиян (32%) из-за коронавируса перестали покупать в заграничных онлайн-магазинах, ещё 26% стали покупать реже.

У 33% причина полного или частичного отказа от покупок в иностранных магазинах -- необходимость экономить, 27% боятся получить с посылкой вирус, 25% опасаются проблем с доставкой.

Ассоциация компаний интернет-торговли посчитала, что по итогам 2019 года количество заказов из Китая сократилось на 7,1%. Предыдущие шесть лет это количество росло. В ассоциации ожидают уменьшение вдвое по итогам 2020 года. При этом доставки из Китая составляют 59,7% всех заграничных покупок, так что уменьшение этого потока повлияет на весь объем кросс-бордера. Средний чек покупок за рубежом упал с $9 до $7.

В AliExpress считают, что спад по итогам 2019 года произошел из-за снижения порога беспошлинного ввоза. Представитель компании заявил, что она верит в рост кросс-бордера на 15%-18% по итогам 2020 года: китайские продавцы готовы понижать цены и ускорять доставку.

Дочерняя компания Alibaba «Цайняо» утверждает, что средний вес посылки в Россию вырос «более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»: с 82 граммов до 174. Представитель компании объяснил это тем, что «спонтанный шопинг во время карантина перерос в более осознанное потребление».

Тем временем, DHL Express заявила о рекордном объеме отправок за рубеж товаров из российских интернет-магазинов. Оно выросло в апреле на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 60% по сравнению с мартом. Один из факторов роста -- ввод с первого апреля 2020 года нулевой ставки НДС при продаже товара за границу. Раньше возврат НДС был возможен, но сложен и запутан.

Чаще всего в российских интернет-магазинах покупали товары для интерьера, домашнего досуга, красоты, одежду, обувь и аксессуары

В целом, российская интернет-торговля восстановилась на неделе с 18 по 24 мая до прошлогодних показателей роста, по данным «Барометра» Почты России. Доставка из зарубежных магазинов продолжает снижаться, но темпы падения замедляются.

Оффлайновые бизнесы тоже активизируют экспорт в порядке диверсификации бизнеса и поиска новых рынков. Особенно российских предпринимателей интересуют Белоруссия, Казахстан, Германия и Китай.