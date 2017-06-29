Как сделать глобальную компанию и выйти на американский рынок, если живёшь в Тимашёвске, маленьком городе на юге России? Евгений Львов строил свой бизнес около 20 лет, много раз порывался бросить, но в итоге создал самого большого игрока такси на российском рынке (и одного из крупнейших на мировом), а также придумал модель уберизации на два года раньше, чем Трэвис Каланик. «Секрет» рассказывает историю его компании Fasten, которая выросла из скромной службы «Сатурн».

Кажется, что тягаться с Uber и Lyft в США почти невозможно, но на самом деле это не так. В мае прошлого года Uber и Lyft ушли из техасского города Остин — там по решению жителей ужесточили правила в отношении сервисов такси, в частности, водителям предстояла дактилоскопия. В июне в город пришёл Fasten и быстро стал одним из самых популярных местных приложений для заказа такси. Сейчас в США через Fasten совершили более 3 млн поездок. В ближайшее время компания планирует запуститься ещё в одном городе. Кирилл Евдаков уверяет, что потенциал роста в стране огромен, а высокая конкуренция — это миф: «По всей стране здесь работает всего две компании, в России их шесть. Проникновение услуги в 4−5 раз ниже, если посмотреть на количество поездок на 1 млн населения в день».