«ВКонтакте» изменила условия использования API для поиска записей: бесплатные запросы ограничатся — например, количество бесплатных обращений к поиску на стене ограничится 2500, а к поиску в ленте новостей — 25 000. Одновременно появился новый инструмент Streaming API — он будет бесплатным для НКО, в базовой версии будет доступно 1% от объёма всего публичного контента, чего «достаточно для проведения научных или некоммерческих исследований». Расширенный доступ будет платным и включает 100% данных.