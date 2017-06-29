Соцсеть «ВКонтакте» запускает платформу для показа видео, позволяющую пользователям и владельцам сообществ зарабатываться на показе рекламы. Решение запускается совместно с видеоплатформой Ruform, на треть принадлежащей «Газпром-Медиа».

Партнерская программа в первую очередь направлена на поддержку администраторов сообществ, у которых основная тематика — развлекательное видео, с ее помощью они смогут увеличить свои доходы на нашей площадке без какого-либо риска со стороны правообладателей. Библиотека видеороликов, доступных в программе, наполняется исключительно лицензионным контентом, — сказал исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев.

Сейчас крупные сообщества «ВКонтакте» продают рекламу, в том числе и видео, через агентства или напрямую рекламодателю. Для мелких игроков внятного механизма монетизации не было. К примеру, на YouTube любой пользователь может зарабатывать на рекламе просто подключившись к соответствующей системе трансляции рекламных роликов от Google. Вероятно, «ВКонтакте» движется в этом направлении, но пока решился предоставить пользователям возможность заработать только на одобренном соцсетью и ее партнерами контенте.