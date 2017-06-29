В геосервисе Maps.me запустили международную платформу локальной рекламы для владельцев среднего и малого бизнеса, с помощью которой они смогут привлекать клиентов. Сейчас площадка доступна пользователям в тестовом режиме. Об этом «Роем!» рассказали представители Mail.Ru Group.

Чтобы создать рекламную кампанию на новой платформе, нужно выбрать подходящий тариф и оплатить размещение на месяц, три месяца, полгода или год. Объявление генерируется автоматически на основании тех данных о заведении, которые есть на карте. При отображении результатов поиска рекламируемый объект подсвечивается, а на карте он выделяется крупной звездочкой. При нажатии на заведение, отмеченное на карте, пользователь сможет увидеть контактную информацию: адрес, номер телефона, часы работы и прочее. Реклама будет отображаться даже в офлайн-режиме.

Руководитель проекта Maps.me Евгений Лисовский отметил, что гиперлокальная реклама становится трендом. Так, еще в 2016 году около 35% всей мобильной рекламы в мире имело гео-признак. «Размещение на Maps.me дает доступ к огромной аудитории — более 75 млн установок — и позволяет охватить именно тех, кто находится рядом и ищет заведения вашего типа», — добавил Лисовский.

Впервые Mail.Ru Group начал монетизировать Maps.me летом в 2016 году через партнерство с системой онлайн-бронирования Booking.com. От бронирования отелей сервис начал получать процент. Позже группа запустила интеграцию с Uber и Delivery Club.