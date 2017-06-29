Американские сенаторы предлагают запретить военным использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» (ЛК), так как компания «находится под влиянием руководства России». Соответствующую поправку в законопроект о военных расходах внесла сенатор-демократ Джин Шахин. Также на этой неделе агенты ФБР опросили десяток сотрудников «Лаборатории Касперского» в рамках расследования деятельности иностранных разведок.

В самой ЛК называют обвинения абсурдными.

«Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований, — заявила «Интерфаксу» пресс-служба компании.

Ситуация для компании не нова. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков в мае 2017 года рассказывал, что работа в Америке никогда не была лёгкой: «На собственном примере могу отметить, что усложнилась работа с государственными органами и госкомпаниями, но этот сегмент в США никогда не был легкодоступным для иностранных компаний — не только для русских. Однако с другими B2B-секторами бизнес не претерпел значительных изменений». В том же мае Касперский предложил отдавать исходный код властям США, чтобы они не боялись ФСБ.

Обвинения ЛК и лично Касперского в связи с Кремлем или российскими спецслужбами появляются регулярно. Так весной 2015 года «Лаборатория Касперского» раскрыла анти-российскую вирусную платформу от АНБ, а месяц спустя агентство Bloomberg опубликовало текст об ЛК, где в частности говорилось о связи между Евгением Касперским и высокопоставленными офицерами российской разведки. В 2014 году другая крупная военная держава, Китай, запретила госзакупки антивирусов «Лаборатории Касперского» (и Symantec). В 2015 отношения на восточном направлении нормализовались и на полях второй Всемирной конференции по управлению интернетом «Лаборатории» удалось подписать соглашение о сотрудничестве с Zhongguo Wang — подразделением китайской госкорпорации CETC. Сам Касперский написал в 2015 с территории Китая в своём Livejournal, что агентство Bloomberg долго искало компромат на компанию, но в итоге так ничего и не нашло, чему можно порадоваться.

Радоваться пришлось недолго и уже в 2016 году антивирусный эксперт «Лаборатории» подсчитал, что китайские хакеры утроили число атак на российскую оборонку, ядерную энергетику и авиацию.