Mail.ru Group запустила мобильное приложение для обхода блокировок российских почтовых сервисов в Украине, сообщили «Известия». В пресс-службе группы рассказали, что это экспериментальное приложение с программным обеспечением Tor. Приложение для смартфонов возвращает доступ украинцев к любому mail-сервису, включая «Яндекс.Почту» и Gmail.

1 июня MRG закрыла украинский офис, тоже самое сделала принадлежащая холдингу соцсеть ВКонтакте, в конце июня Mail.ru Group обошла украинские блокировки и запустила поисковик «Пошукач» через кипрскую партнёрскую компанию.