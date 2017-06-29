Сервис по капитальному ремонту квартир «Сделано», который запустил основатель «Афиши» Илья Осколков-Ценципер, привлек инвестиции в размере более $750 000. Инвесторами выступили инвестиционный холдинг «Авенир», венчурный фонд Cabra.vc и несколько бизнес-ангелов. Об этом сообщили «Ведомости». Средства пойдут на автоматизацию процессов, создание шоурума и другое. По словам основателя проекта, это конвертируемый заем.