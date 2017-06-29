«Тинькофф Банк» запустил сервис «Тинькофф Недвижимость», который объединяет в себе предложения от крупнейших девелоперов недвижимости и различные инструменты для выбора и покупки жилья. Партнерами нового сервиса также стали компании ЛСР, ФСК «Лидер», Urban Group и МИЦ. Пользователям Тинькофф Недвижимости доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми — всего 695 объектов. Также у «Тинькофф Банка» есть раздел на сайте, посвященный поиску предложений туроператоров.