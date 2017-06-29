У вас остались оцененные фильмы и сериалы на «Имхонете» и вы хотите перенести их на КиноПоиск? Специально для вас сделали простую и удобную функцию импорта — нужно всего лишь загрузить список в свой профиль. Подробности здесь: www.kinopoisk.ru/mykp/edit_main/#imhonet_form