Посвящённый кино проект «Яндекса» объявил о возможности перенести оценки к фильмам с закрывшегося «Имхонета»:
У вас остались оцененные фильмы и сериалы на «Имхонете» и вы хотите перенести их на КиноПоиск? Специально для вас сделали простую и удобную функцию импорта — нужно всего лишь загрузить список в свой профиль. Подробности здесь: www.kinopoisk.ru/mykp/edit_main/#imhonet_form
Аналогичную возможность предлагает «Кино Mail.Ru» (наряду с возможностью перенести оценки из КиноПоиска). Предприниматель Александр Долгин закрыл «Имхонет» в апреле 2017 года, потому что проект с оценками (не только фильмов) мешал ему сосредоточиться на другом бизнесе.
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