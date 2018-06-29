«Яндекс» совместно с агентством Addreality начал продавать рекламу на цифровых экранах в торговых помещениях. Каждый экран оснащен видеокамерой, технология распознавания лиц определяет пол и возраст человека, после чего система подбирает подходящее для конкретного посетителя рекламное объявление, закупает его на онлайн-аукционе и транслирует контент на панели. Весь процесс происходит за доли секунды, пока человек находится в зоне видимости экрана.

«После показа на счёт организации, разместившей у себя рекламу, поступает оплата состоявшегося просмотра — в том случае, если перед экраном оказался зритель с нужными характеристиками», — сообщили представители компании. В «Яндексе» отметили, что это первый в России опыт programmatic-продаж рекламы в помещениях.