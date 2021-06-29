Ринат Низамов уходит развивать контент в Яндекс.Дзен с середины июля, рассказал он у себя в Facebook. СГП возглавит сам владелец Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв, курировать направление журналистских расследований возьмется Иван Голунов.

Низамов возглавил СГП в 2016 году, до этого работал в «Комсомольской правде», на НТВ и E1. «Вместе с командой в 500 человек мы построили самую большую сеть городских медиа в стране», отметил он.

Иван Голунов будет сотрудничать с СГП как внештатный консультант. Руководитель спецпроектов Антон Ефремов уточнил, что Голунов «будет консультировать руководителей редакций по темам для расследований, их планированию и подготовке, обучать корреспондентов работе с данными и их верификации».