Московская биржа организует коллективный иск из-за европейских санкций против Национального расчетного депозитария, заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Евросоюз ввел санкции против НРД 3 июня. В документе ЕС говорилось, что НРД является крупнейшим депозитарием ценных бумаг в России по рыночной стоимости и играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой. Кроме того, в марте этого года операции с НРД приостановил европейский депозитарий Euroclear, а позже — Clearstream. Ограничения повлекли заморозку части бумаг российских инвесторов, а также выплат дивидендов и купонов. Издание Frank Media сообщало, что на корреспондентских счетах НРД зависло около €4,5-7 млрд российских банков, компаний и инвесторов. В середине июня зампред Банка России Владимир Чистюхин заявлял, что объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД, составил 6 трлн рублей.

В начале июля ЦБ выдал СПБ бирже предписание заблокировать иностранные ценные бумаги инвесторов, цепочка хранения и расчетов по которым проходила через счет НРД в европейском клиринговом центре Euroclear. Исключение составили бумаги иностранных эмитентов с бизнесом в России: HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian. Также запрет не коснулся ценных бумаг российских компаний с листингом на других биржах, в частности TCS Group и Fix Price. На Мосбирже торги иностранными акциями за рубли, ETF и некоторых БПИФов с иностранными активами были остановлены еще 28 февраля по решению ЦБ и с тех пор не возобновились из-за того, что в марте Euroclear заблокировал счета НРД. Блокировку иностранных бумаг ЦБ объяснил заботой об инвесторах.