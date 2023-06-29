В видеоролике кампании было довольно агрессивное позиционирование: «Слушай то, что другие услышат через месяц». Так, «VK Музыка» стала массированно скупать релизы, чтобы в глазах аудитории стать номером один за счет того, что каталоги конкурентов на какое‑то время оказывались неполными и не включали в себя новые хитовые релизы.