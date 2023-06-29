В Санкт-Петербурге суд встал на сторону Екатерины Свинцовой по иску к ООО «Вайлдберриз» о защите прав потребителей, передаёт пресс-служба судов города.

В 2022 году её пятилетняя дочь, играя с телефоном, оформила в приложении WB заказ всего того, что мама положила в корзину. Свинцова пыталась решить проблему через поддержку маркетплейса, но ей навстречу не пошли, а деньги за возвраты автоматически списали с карты.

В декабре 2022 5-летняя дочь Свинцовой ошибочно, по незнанию, в мобильном приложении интернет-магазина ООО «Вайлдберриз» заказала различные товары в количестве 93 штук. Как только это было обнаружено истцом, были незамедлительно предприняты попытки отменить заказ. Свинцова написала несколько электронных обращений, обратилась в пункт выдачи товаров с просьбой отменить заказы, но там получила отказ от сотрудника из-за отсутствия технической возможности. Дозвониться до оператора интернет-магазина не удалось, отвечает робот. В правилах интернет-магазина сказано, что при отказе удерживают стоимость услуги по доставке 100 руб. за каждую единицу товара, всего 9 300 руб. Свинцова товары не забирала, а с банковских карт у нее были списаны денежные средства. Понимания у ответчика женщина не нашла и пришла в суд. Свинцова просила вернуть 9 300 рублей и взыскать моральный вред в 20 000 рублей. Суд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с ООО «Вайлдберриз» в пользу Свинцовой денежные средства в размере 9 300 руб., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб., штраф в размере 5 650 руб.

Аналогичный случай произошёл в мае этого года с жительницей Новосибирска, она заплатила 3600 рублей за возврат 41 товара, о её попытках обратиться в суд не сообщается.