Создатель ChatGPT OpenAI Inc. крадет “огромные объемы” личной информации для обучения своих моделей искусственного интеллекта, заявила группа анонимных лиц в судебном процессе, добивающемся статуса коллективного иска. OpenAI нарушила законы о конфиденциальности, без ведома правообладателей используя массив данных объемом более 300 миллиардов слов находившихся в открытом доступе, в том числе «книги, статьи, веб—сайты и сообщения, включая личную информацию, полученную без согласия». Истцы описаны по их роду занятий или интересам, но идентифицируются только по инициалам из опасения преследования, говорится в иске юридической фирмы Clarkson, поданном в среду в федеральный суд Сан-Франциско. Они ссылаются на потенциальный ущерб в размере $3 млрд, исходя из категории пострадавших лиц, которая, по их оценкам, исчисляется миллионами. Корпорация Microsoft, которая планирует инвестировать в OpenAI, $13 млрд, также была названа в качестве ответчика.

В иске OpenAI обвиняется в автоматизированном скачивании данных из интернета, так называемом скрейпинге (scraping, технология, использующая скрипты для захода на сайт под видом обычного пользователя и собирающая информацию по заранее установленным параметрам), нарушающей соглашения об условиях предоставления услуг, а также законы штата и федеральные законы о неприкосновенности частной жизни и собственности. Иск также включает в себя заявления о вторжении в частную жизнь, воровстве, неосновательном обогащении и нарушениях Закона о конфиденциальности электронных коммуникаций. Согласно иску, компании собирала данные о местоположении пользователей из Snapchat, музыкальные предпочтения на Spotify, финансовую информацию из Stripe и личные разговоры в Slack и Microsoft Teams.