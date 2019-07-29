Министр связи Константин Носков выступил против законопроекта о "значимых интернет-ресурсах", который 26 июля внес в Госдуму депутат Антон Горелкин. По идее депутата, ряду компаний: "Яндексу", Mail.ru Group — необходимо ограничить долю зарубежных собственников — не более 20% от капитала. Носков не согласен:
"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", — сказал министр.
Константин Носков уточнил, что Горелкин не обсуждал свою инициативу с бизнесом или с заинтересованным сообществом. В свою очередь it-сообщество, в лице Яндекса, Mail.ru, МегаФона и других — законопроект раскритиковали. Следует заметить, что проект очень далек от принятия, но уже негативно влияет на биржевые котировки российских интернет-компаний.
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Если им не ограничить долю иностранного капитала, то они будут обязаны подчиняться иностранным законодательствам и сольют все пользовательские данные трехбуквенным агенствам.
Если не ограничить их от конкуренции с иностранными компаниями, то они проиграют им рано или поздно, так как там тупо дешевле и доступнее деньги, главный ресурс в капитализме.
Требуя запрета на участие иностранцев в капитале, требуйте запрета на работу иностранцев в РФ, дальше логичнее требовать запрет на выезд, так как без конкуренции там будет все сильно лучше, back in USSR…
дурью надо бы переставать заниматься, коли капитализьм. Уже был опыт безуспешного построения соцреализма в одной отдельно взятой стране. Она развалилась. Теперь менее 140 млн. и строить непойми что в отдельно взятой — еще более бессмысленно. Возобновление понтонных и мостовых полков конечно необходимо, но врядли спасет. Долголикоротко ли, а переход на альтернативные топлива и двигатели пройзойдет. И опять будет 10 за барель и опять кирдык проектам сверхимперии.
Прецеденты показали что цыклы тут постоянно одни и те же: романтический бред, столкновение с реалиями, кража, внешние факторы, разорение, крах иллюзий, perestroyka.
Все эти попытки заткнуть фонтаны там и сям только усугбляют и ускоряют.
Кто у нас собрался социализм строить?
Строят суверенный олигархизм, т.е. друзьям все, холопам (гражданам РФ) взбесившийся принтер.
Безграничные иностранные деньги есть инструмент ограбления страны, так как оплачивать дивиденды по ним нужно в иностранной же валюте, безгранично продавая нефть и газ.
Ваши предложения? Запретить иностранцам работать в РФ полностью или оставить все как есть и наблюдать гибель российских компаний вследствие неравной конкуренции?