Минсвязи раскритиковало бан иностранных владельцев «Яндекса» и Mail.ru


Развитие событий: YNDX +6.21%, после того, как вице-премьер Акимов назвал "разрушительным" законопроект о "значимых сайтах" (Сегодня в 02:02)

Министр связи Константин Носков выступил против законопроекта о "значимых интернет-ресурсах", который 26 июля внес в Госдуму депутат Антон Горелкин. По идее депутата, ряду компаний: "Яндексу", Mail.ru Group — необходимо ограничить долю зарубежных собственников — не более 20% от капитала. Носков не согласен:

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", — сказал министр.

Константин Носков уточнил, что Горелкин не обсуждал свою инициативу с бизнесом или с заинтересованным сообществом. В свою очередь it-сообщество, в лице Яндекса, Mail.ru, МегаФона и других — законопроект раскритиковали. Следует заметить, что проект очень далек от принятия, но уже негативно влияет на биржевые котировки российских интернет-компаний.

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    starmarine10

    Если им не ограничить долю иностранного капитала, то они будут обязаны подчиняться иностранным законодательствам и сольют все пользовательские данные трехбуквенным агенствам.

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    Денис Демидов > starmarine10 контекст

    Если не ограничить их от конкуренции с иностранными компаниями, то они проиграют им рано или поздно, так как там тупо дешевле и доступнее деньги, главный ресурс в капитализме.
    Требуя запрета на участие иностранцев в капитале, требуйте запрета на работу иностранцев в РФ, дальше логичнее требовать запрет на выезд, так как без конкуренции там будет все сильно лучше, back in USSR…

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    Джигсо

    дурью надо бы переставать заниматься, коли капитализьм. Уже был опыт безуспешного построения соцреализма в одной отдельно взятой стране. Она развалилась. Теперь менее 140 млн. и строить непойми что в отдельно взятой — еще более бессмысленно. Возобновление понтонных и мостовых полков конечно необходимо, но врядли спасет. Долголикоротко ли, а переход на альтернативные топлива и двигатели пройзойдет. И опять будет 10 за барель и опять кирдык проектам сверхимперии.
    Прецеденты показали что цыклы тут постоянно одни и те же: романтический бред, столкновение с реалиями, кража, внешние факторы, разорение, крах иллюзий, perestroyka.
    Все эти попытки заткнуть фонтаны там и сям только усугбляют и ускоряют.

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