Министр связи Константин Носков выступил против законопроекта о "значимых интернет-ресурсах", который 26 июля внес в Госдуму депутат Антон Горелкин. По идее депутата, ряду компаний: "Яндексу", Mail.ru Group — необходимо ограничить долю зарубежных собственников — не более 20% от капитала. Носков не согласен:

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", — сказал министр.

Константин Носков уточнил, что Горелкин не обсуждал свою инициативу с бизнесом или с заинтересованным сообществом. В свою очередь it-сообщество, в лице Яндекса, Mail.ru, МегаФона и других — законопроект раскритиковали. Следует заметить, что проект очень далек от принятия, но уже негативно влияет на биржевые котировки российских интернет-компаний.