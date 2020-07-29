Lenta.ru, опубликовала разбор кейса вокруг Nginx, в котором формулируется тезисы, что Игорь Сысоев и его коллеги нарушили права Rambler на интеллектуальную собственность, у них нет вэйвера (отказа Rambler от прав на Nginx), Nginx создавался как продукт в интересах Rambler, а коммиты проекта Сысоевым в Nginx выполнялись в рабочее время в Rambler

Также в статье постулируется:

Lynwood декларирует отсутствие претензий к пользователям Nginx ( на сегодня. Сообщество пользователей Nginx было изрядно взбудоражено тем , что оказывается , используемое на их проекте ПО может быть признано нарушающим права Rambler)

на сегодня. Сообщество пользователей Nginx было изрядно взбудоражено тем что оказывается используемое на их проекте ПО может быть признано нарушающим права Rambler) по сведениям источников « Игорь Ашманов непродолжительное время работал в Rambler по совместительству , но был уволен за систематические прогулы в 2001 году»

Игорь Ашманов непродолжительное время работал в Rambler по совместительству но был уволен за систематические прогулы в 2001 году» существование telegram-канала Nginx papers, выкладывающего корпоративную переписку подтверждающую , с точки зрения Lynwood , правоту истца.

с точки зрения Lynwood правоту истца. Что разбираться в американских судах ой как дорого и долго , ребята

Статья на Lenta.ru вышла после публикации в Cnews разбора исковых требований Lynwood с упоминанием роли Александра Короткова, в основном на утверждениях и предоставленной информации которого базируется аргументация Lynwood. F5 и российские юристы на сейчас основывают свою позицию на том, что раз уж уголовное дело по нарушению прав на Nginx было закрыто даже в России, значит нарушения прав не было.

Комментарий Roem.ru: нюанс в том, что вейвером в американских судах вполне может быть признана и переписка между Сысоевым и его работодателями. При этом статус Nginx определялся задолго до 2008−2010-го года, когда запахло деньгами и что педалирует в своём иске Lynwood. Статус Nginx определялся в начале нулевых и уже с тех пор проект публиковался под свободной лицензией. F5, разумеется, не приобретала Nginx — купить права на продукт под свободной лицензией невозможно. Они приобретали инфраструктуру поддержки пользователей Nginx, права Рамблера на которую выглядят сомнительными

Кроме того, ведущий анонимного телеграм-канала Nginx papers — форменный идиот, не понимающий того, что он выкладывает документы, подтвердающие правоту Сысоева и его коллег. Например, в посте, где Максим Коновалов пишет в OpenStreetMaps, юристы Lynwood радостно выделили жёлтеньким то, что как они считают, им помогает, полностью проигнорировав то, что Nginx в письме назван проектом, который Rambler законтрибутил в open source.