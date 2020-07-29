Lenta.ru, опубликовала разбор кейса вокруг Nginx, в котором формулируется тезисы, что Игорь Сысоев и его коллеги нарушили права Rambler на интеллектуальную собственность, у них нет вэйвера (отказа Rambler от прав на Nginx), Nginx создавался как продукт в интересах Rambler, а коммиты проекта Сысоевым в Nginx выполнялись в рабочее время в Rambler
Также в статье постулируется:
- Lynwood декларирует отсутствие претензий к пользователям Nginx (на сегодня. Сообщество пользователей Nginx было изрядно взбудоражено тем, что оказывается, используемое на их проекте ПО может быть признано нарушающим права Rambler)
- по сведениям источников «Игорь Ашманов непродолжительное время работал в Rambler по совместительству, но был уволен за систематические прогулы в 2001 году»
- существование telegram-канала Nginx papers, выкладывающего корпоративную переписку подтверждающую, с точки зрения Lynwood, правоту истца.
- Что разбираться в американских судах ой как дорого и долго, ребята
Статья на Lenta.ru вышла после публикации в Cnews разбора исковых требований Lynwood с упоминанием роли Александра Короткова, в основном на утверждениях и предоставленной информации которого базируется аргументация Lynwood. F5 и российские юристы на сейчас основывают свою позицию на том, что раз уж уголовное дело по нарушению прав на Nginx было закрыто даже в России, значит нарушения прав не было.
Комментарий Roem.ru: нюанс в том, что вейвером в американских судах вполне может быть признана и переписка между Сысоевым и его работодателями. При этом статус Nginx определялся задолго до 2008−2010-го года, когда запахло деньгами и что педалирует в своём иске Lynwood. Статус Nginx определялся в начале нулевых и уже с тех пор проект публиковался под свободной лицензией. F5, разумеется, не приобретала Nginx — купить права на продукт под свободной лицензией невозможно. Они приобретали инфраструктуру поддержки пользователей Nginx, права Рамблера на которую выглядят сомнительными
Кроме того, ведущий анонимного телеграм-канала Nginx papers — форменный идиот, не понимающий того, что он выкладывает документы, подтвердающие правоту Сысоева и его коллег. Например, в посте, где Максим Коновалов пишет в OpenStreetMaps, юристы Lynwood радостно выделили жёлтеньким то, что как они считают, им помогает, полностью проигнорировав то, что Nginx в письме назван проектом, который Rambler законтрибутил в open source.
Добавить Нет комментариев