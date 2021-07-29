Газпромбанк анонсировал пресс-релизом сервис подписки на спецпредложения по продуктам и услугам партнёров под названием «Огонь». Его запустила созданная для этого компания «Сеть партнёрств». Спецпредложения предоставят компании АСНА (аптеки), IVI, «Ситилинк», «Севергрупп» и компании «Газпрома». В «Газпроме» подчеркивают, что нынешние экосистемы основываются на собственных сервисах одной компании и «не закрывают полностью потребности значительной части опрошенных нами пользователей», которые продолжают искать «альтернативу централизованным экосистемам».

Мы в Газпромбанке не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с нашими ценностями. Мы верим в то, что правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников. Именно поэтому мы так гордимся тем, что в России появилась компания, готовая перевернуть игру.

Подписка «Огонь» на старте предложит пользователям множество выгодных предложений: например, сниженную ставку по ипотеке или рефинансированию кредита, скидку в 30% на подписку в онлайн-кинотеатре IVI, скидку на услуги мобильной связи от «ГПБ Мобайл», выгоду до 20% при покупке товаров в магазинах «Ситилинк» и многое другое. Стоимость подписки до сентября составит 99 рублей, а по завершении этапа тестирования ее стоимость возрастет до 249 рублей при значительном расширении круга предложений. Пользователи, оформившие бесплатную виртуальную карту моментального выпуска «Огонь» с кешбэком до 5% за покупки в онлайн и офлайн магазинах, получат подписку на месяц всего за 1 рубль.

В течение ближайших месяцев «Огонь» пополнится выгодными предложениями от новых партнеров для автолюбителей, а также скидками на покупки в продуктовых магазинах различного формата, на косметику и парфюмерию, образование, транспорт и товары для дома и ремонта. Подписка интегрируется с действующими программами лояльности партнеров, при этом сохраняя клиентский путь и потребительские привычки пользователей. В перспективе пользователи смогут собрать собственную подписку, обменять баллы одного участника «Сети партнерств» на баллы другого, а также подарить их друзьям и знакомым.