Аналитики «Сбера» заметили, что популярность доставок еды из ресторанов через Delivery Club и «Яндекс.Еду» падает по сравнению с пандемийным 2020 годом. В рамках «Потребительского индекса Иванова» за второй квартал этого года, который регулярно замеряет Sberbank SIB, были опрошены 2,3 тыс. человек из 164 городов России с населением выше 100 тыс. человек. Агрегаторы теряют заказы в пользу собственной доставки ресторанов.

Среди тех, кто заказывает еду онлайн, к Delivery Club (плюс «Еда ВКонтакте» и ZakaZaka) в июне 2020 года обращались 69% опрошенных из столицы, в декабре — 74%, а в июне 2021 года — 61%. У «Яндекс.Еды» (с учетом «Яндекс.Go») эти показатели составили 50%, 45% и 45% соответственно. При этом популярность заказов из ресторанов напрямую растет — с 36% год назад до 47% в июне этого года.

Популярность Delivery Club по всей стране составляла 59% в июне 2020 года, 57% в декабре и уже 55% в июне 2021 года. У «Яндекс.Еды» цифра за год снизилась с 38% до 36%. При этом заказ из ресторанов напрямую вырос с 42% до 46%.

Авторы исследования считают, что на динамику повлияло снижение маркетинговой активности агрегаторов в области скидок и промоакций: «московский рынок мог стать достаточно развитым, чтобы они стали тратить меньше на привлечение пользователей».

Комиссия для ресторана за доставку доходит до 35% от суммы заказа, и общепит целеустремлённо развивает и продвигает собственную доставку, сказали прессе участники рынка. Крупным ресторанным сетям оказалось выгодно «сократить долю агрегаторов до 15−20% для ослабления зависимости от них, даже если это приводит к уменьшению доходов и увеличению расходов».