Крупные IT-компании отчитались о финансовых результатах за второй квартал 2021 года.

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 30 млрд

Общая выручка Яндекса выросла на 70% до 81,4 млрд руб.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний у Mail.ru Group снизилась на 33,2% год к году и составила 2,29 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль Яндекса упала на 34% и оказалась на уровне 1 млрд рублей

При этом вся MRG « с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий» в Q2 2021 получила чистый убыток в 2,1 млрд вместо полученной в Q2 2020 чистой прибыли в 1,26 млрд

с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий» в Q2 2021 получила чистый убыток в 2,1 млрд вместо полученной в Q2 2020 чистой прибыли в 1,26 млрд EBITDA MRG за отчетный период Y2Y упала на 10,5%

У Яндекса — на 13,5%

Они же отчитались за первое полугодие 2021 года

У MRG выручка выросла на 22% до 58 млрд руб. EBITDA снизилась на 2,5% до 13 млрд

У Яндекса выручка выросла на 75%, EBITDA упала на 18% до 16,8 млрд

Скорректированная чистая прибыль у Яндекса упала на 43% и составила 4 млрд

Совокупный чистый убыток MRG с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил почти 4 млрд , против 1 млрд руб. чистой прибыли в первом полугодии 2020 года.

Тем временем, «Сбер» заработал за первое полугодие 630 млрд рублей чистой прибыли

Facebook только за второй квартал 2021 получила $29 млрд выручки (около 2 трлн рублей)

У Apple за второй квартал получилась почти такая же чистая прибыль. У компании выдался самый прибыльный квартал в истории.

У Google за квартал чистая прибыль $18,3 млрд, у Microsoft $16,5 млрд.