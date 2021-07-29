«Для Вячеслава такси — возможность пополнить бюджет по дороге на работу в МЧС», рассказали в официальном сообществе для водителей Яндекс.Такси. Чуть позже публикацию удалили, заметил ведущий телеграм-канала «Беспощадный таксист». В поиске Яндекса пока доступна сохранённая копия.

В сообществе для водителей есть регулярная рубрика с рассказами о водителях интересной судьбы. Вячеслав занимается в МЧС поисково-спасательными работами, ищет пропавших людей при помощи беспилотников, а также подрабатывает ещё и ювелиром.

Согласно ст. 10 Положения о службе в ОВД, — сотруднику органов внутренних дел запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также работать по совместительству на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. На основании п. 4 ст. 34 Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — работа сотрудников федеральной противопожарной службы по совместительству не допускается, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой ухудшения выполнения сотрудником служебных обязанностей.

Впрочем, если сотрудник МЧС работает по трудовому договору, то на него распространяются общие правила работы по совместительству, установленные ТК РФ. То есть работа по совместительству по общему правилу разрешена, и согласие работодателя на работу по совместительству или его уведомление о такой работе не требуется.