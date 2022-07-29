Как утверждает издание The Bell, в результате возможного раздела активов компании с ее основателем Аркадием Воложем контроль над российским «Яндексом» может смениться: у компании могут появиться новые акционеры и структура управления. Волож в этом случае получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом. В реализации этого плана основателю «Яндекса» помогает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

О том, что Волож начал переговоры, чтобы выделить из «Яндекса» ряд бизнесов и самостоятельно развивать их за рубежом, источники рассказывали еще в июне. Тогда обсуждение возможной сделки осложнялось нерешенностью вопроса с держателями облигаций «Яндекса», которые поставили компанию на грань дефолта. Но в июне с ними удалось договориться о реструктуризации, и сейчас переговоры о будущем «Яндекса» снова в активной стадии, рассказали двое собеседников. Итогом этих переговоров может стать то, что Волож перестанет контролировать бизнес компании в России.

Больше о планах The Bell ничего выяснить не удалось, с кем ведутся переговоры в капитал «Яндекса» не понятно даже на уровне догадок. В последний раз структура управления «Яндексом» менялась в конце 2019 года — после конфликта со Сбербанком. С 2009 года Сбербанку принадлежала купленная за символический €1 «золотая акция» «Яндекса». Она давала госбанку право блокировать покупку более 25% уставного капитала или голосов компании любым ее акционером или третьей стороной, равно как и продажу всех или значительной части активов компании третьей стороне. Для государства эта система служила страховкой от того, что «Яндекс» окажется подконтрольным иностранным акционерам.

Конфликт «Яндекса» и Сбербанка в 2019 году закончился разводом в совместных проектах и сдачей «золотой акции». Одновременно по согласованию с Кремлем у «Яндекса» появилась новая структура управления. Новую «золотую акцию» материнской компании «Яндекса», голландской Yandex N.V., получила специально созданная структура под названием «Фонд общественных интересов». С ее помощью фонд получил право блокировать любые сделки с более чем 10% акций IT-компании и назначать в совет директоров «Яндекса» двоих директоров.