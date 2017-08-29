Соцсеть «ВКонтакте» начала тестировать рекламу в сервисе «Истории». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в интернет-отрасли. Первым участником тестирования стала KFC. Представители ВК рассчитывают зарабатывать на этом направлении «сотни миллионов рублей», но пока смотрят на реакцию пользователей. Недавно также появилась новость о запуске в ленте новостей «ВКонтакте» нового формата рекламных записей, которые состоят из нескольких карточек с разными линками.