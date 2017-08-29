Роскомнадзор опубликовал проект приказа о том, как будет контролировать исполнение запрета анонимайзеров и VPN, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Многие положения закона о контроле анонимайзеров вступают в силу 1 ноября.

Согласно материалу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут заблокированы в течение трех дней. В первый день ведомство проверяет, подключается ли VPN-сервис к заблокированным сайтам. Если сервис предоставляет доступ, то в течение двух дней заместитель руководителя Роскомнадзора решает вопрос о его блокировке.

Для проверки возможностей анонимайзеров по доступу к запрещенным сайтам они должны подключиться к специальной системе ведомства. Анонимайзеры предоставляют информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к сервису.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк рассказал «Ведомостям», что двух дней, которые отводит ведомство на решение по блокировке, может быть недостаточно, тем более что приказ не предполагает процедуру общения Роскомнадзора с сервисом.

Также неясно, как ведомство будет оповещать о списках незаконных сайтов, поэтому есть риск, что какой-то зарегистрировавшийся в системе Роскомнадзора ресурс пропустит момент начала блокировок какого-либо сайта и будет заблокирован. Козлюк отметил, что приказ распространяется только на те сервисы, которые подключились к системе мониторинга Роскомнадзора.