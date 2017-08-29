Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что впервые приостановила торги по нескольким компаниям, планировавшим проведение ICO. В список подозрительных активов попали четыре компании: First Bitcoin Capital, CIAO Group, Strategic Global и Sunshine Capital.
Вместе с тем, SEC не может полностью запретить инвесторам вкладывать деньги в ICO, поэтому комиссия перечислила список признаков, которые скорее всего свидетельствуют о том, что компания затевает обман инвесторов:
- Отсутствие детальной информации о бизнесе компании, например если компания никогда не публиковала финансовую отчетность
- Компания сообщает о событиях, которые еще не случились или которые сложно проверить, например объявления о будущих сделках или о сделках с партнерами, которых по каким-то причинам нельзя называть
- Акции компании начинают резко расти одновременно с усилением маркетинговой и PR-активности
- Компания часто меняет название, менеджмент или сферу деятельности
В письме SEC также подчеркивается, что в интернете очень сложно отследить попытки манипуляции рынком, например часто анонимные «эксперты» начинают агитировать инвесторов вкладывать в какой-то актив, или наоборот продавать акции пока цена не упала, чтобы сыграть на быстрых скачках стоимости бумаг — так называемая схема pump and dump, которая раньше использовалась для манипуляции обычными бумагами.
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