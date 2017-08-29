Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что впервые приостановила торги по нескольким компаниям, планировавшим проведение ICO. В список подозрительных активов попали четыре компании: First Bitcoin Capital, CIAO Group, Strategic Global и Sunshine Capital.

Вместе с тем, SEC не может полностью запретить инвесторам вкладывать деньги в ICO, поэтому комиссия перечислила список признаков, которые скорее всего свидетельствуют о том, что компания затевает обман инвесторов:

Отсутствие детальной информации о бизнесе компании , например если компания никогда не публиковала финансовую отчетность

например если компания никогда не публиковала финансовую отчетность Компания сообщает о событиях , которые еще не случились или которые сложно проверить , например объявления о будущих сделках или о сделках с партнерами , которых по каким-то причинам нельзя называть

которые еще не случились или которые сложно проверить например объявления о будущих сделках или о сделках с партнерами которых по каким-то причинам нельзя называть Акции компании начинают резко расти одновременно с усилением маркетинговой и PR-активности

Компания часто меняет название , менеджмент или сферу деятельности

В письме SEC также подчеркивается, что в интернете очень сложно отследить попытки манипуляции рынком, например часто анонимные «эксперты» начинают агитировать инвесторов вкладывать в какой-то актив, или наоборот продавать акции пока цена не упала, чтобы сыграть на быстрых скачках стоимости бумаг — так называемая схема pump and dump, которая раньше использовалась для манипуляции обычными бумагами.