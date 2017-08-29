ЦБ разработал законопроект, который может обязать все банки собирать биометрические данные (изображения лица и голосовые слепки) россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. Создание единой биометрической системы позволит россиянам стать клиентом любого банка без заявки в его офис и совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и других документов. По словам представителей Центробанка, работа над созданием технологической инфраструктуры уже начата. В рабочую группу вошли такие банки, как, например, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк.