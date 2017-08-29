Совет директоров Uber предложил возглавить компанию Даре Хосровшахи, 12 лет руководившему туристическим сервисом Expedia. По подсчётам Bloomberg, топ-менеджер может обойтись стартапу в $200 млн — из которых внушительную часть составит возмещение за невыданный опцион, от которого менеджеру придётся отказаться, так как его контракт в Expedia ещё не закончился.

Хосровшахи, которого NYT в 2015 году назвала самым высокооплачиваемым топ-менеджером в США, почти неизвестен в России, да и американские СМИ называют его кандидатуру неоднозначной по ряду причин. С одной стороны, он беженец (это хорошо, как пишут некоторые американские СМИ), с другой — опять мужчина (не очень хорошо). С одной — привёл крупную компанию к прибыли (плюс), с другой — допускал крупные просчёты, связанные с рынком стартапов (минус). «Роем!» рассказывает, кто такой Uber остановился на человеке с одной из самых необычных биографий в Кремниевой долине.

VIP-беженец

Хосровшахи родился в одной из наиболее влиятельных семей в Иране, его родители владели большим количеством бизнесов — от фармакологии до производства продуктов питания и были вынуждены покинуть страну в 1978 году после того как в результате революции значительная часть их имущества была национализирована. Семья Хосровшахи переехала в США когда ему было восемь лет, поэтому американские СМИ формально правы, называя его беженцем. Это помешало ему окончить одну из самых престижных школ в США, а затем получить диплом инженера в университете Брауна, входящем в Лигу плюща.

В 1991 Хосровшахи поступил на работу в инвестбанк Allen & Co, управляющим директором которого был его брат. Через семь лет он решил перейти на работу к одному из своих клиентов по инвестбанку предпринимателю Барри Диллеру в принадлежавший тому кабельный канал USA Networks. Канал был убыточным и Хосровшахи не смог изменить ситуацию, однако его работодатель Диллер оценил его усилия и перевел менеджера в другую свою компанию — интернет-холдинг InterActiveCorp, который в 2001 году купил Expedia. В 2005 году Хосровшахи возглавил Expedia.

Приключения иранцев в Долине

Семье Хосровшахи везло в инвестициях в интернет и медиа-активы. Например его кузен Амир Хосровшахи в 2016 году продал компании Intel стартап в области искусcтвенного интеллекта Nervana за $400 млн. Другие два кузена в 2010 году продали свой стартап компании MySpace и на вырученные $20 млн купили акции Airbnb, Dropbox, Uber и Facebook. Его дядя Хассан Хосровшахи, который также сбежал от революции (только в Канаду), основал компанию Future Shop. Её купил один из крупнейших в мире ритейлеров Best Buy.

За 12 лет на посту главы Expedia Дара Хосровшахи увеличил выручку компании в 4 раза — с $2,1 млрд в 2005 до $8,7 млрд 2016. Возможно, эта цифра была бы в разы больше, если бы в середине нулевых Expedia не проявила излишний консерватизм.

На тот момент Expedia брала с отелей за бронирование 25% и более от стоимости. Перспективный стартап из Нидерландов Booking.com начал брать за то же самое около 12%. В какой-то момент Expedia была близка к покупке конкурента, но Хосровшахи решил, что не стоит жертвовать маржой ради доли рынка. В итоге актив купил крупнейший конкурент Expedia компания Priceline, что сделало ее лидером мирового рынка онлайн-букинга.

Сложный выбор

Акционеры Uber стояли перед непростым выбором в поисках нового CEO, который должен был заменить основателя компании Тревиса Каланика. Изначально основная борьба шла между руководителем HP Мег Уитман и главой General Electric Джеффри Иммелтом. Ранний инвестор и крупный акционер Uber — инвесткомпания Benhcmark — поддерживала Уитман, а сам Каланик выступал за Иммелта. Параллельно обсуждался и десяток других кандидатур, например члена совета директоров Uber Арианны Хаффингтон.

Почему был сделан выбор именно в пользу Хосровшахи сейчас сказать сложно, эксперты называют самые различные противоречащие друг другу причины. Например Хосровшахи открыто выступает против президента США Дональда Трампа. В частности одним из первых осудил ужесточение эмиграционного законодательства и критиковал в других случаях. Тогда как Каланик согласился работать советником Трампа, что стало одной из причин нападок на компанию. Иранское происхождение, судя по публикациям в американских СМИ, также даёт плюсов публичному имиджу Хосровшахи.

Аналитик компании Kelley Blue Book Ребекка Лиланд приводит еще один довод — среди акционеров Uber были сторонники идеи назначить главой компании женщину (например Уитман или Хаффингтон), чтобы заведомо обезопасить себя от нападок в отношении сексизма. Однако, парадокс, такое решение могло вызвать обвинения в пристрастности по гендерному признаку.

Передача Mad Money на CNBC, где Хосровшахи в том числе затрагивает тему миграционной политики США (на пятой минуте видео)

С надеждой на IPO

Глава компании Farr, Miller & Washington Майкл Фарр говорит, что Хосровшахи пользуется уважением инвесторов и это поможет ему в осуществлении планов по проведению IPO Uber, которое остается в планах компании, несмотря на все проблемы. Другой довод в пользу Хосровшахи — его обширные связи в Кремниевой долине. Марк Махони, аналитик RBC Capital, следивший за карьерой Хосровшахи в Expedia, также называет в числе его преимуществ опыт переговоров с государством по поводу различных регуляторных вопросов — этого очевидно не хватало Каланику.

Можно отметить, что сферы работы Expedia и Uber, туризм и такси — разные. С другой стороны, ключевая модель работы обоих компаний — это агрегатор, который удерживает свою комиссию. В этом смысле бизнесы двух компаний ближе, чем кажется.

В случае, если Хосровшахи согласится на предложение Uber, это станет самой сложной задачей за всю его карьеру. Компания Benhcmark уже заявила, что приветствует его назначение, но не собирается отказываться от своего иска к Каланику, что явно не облегчит работу нового CEO. Сейчас Хосровшахи уже сообщил Expedia, что собирается покинуть компанию, но его отставка еще не подписана.

При подготовке публикации использовались материалы изданий The New York Times и BusinessInsider