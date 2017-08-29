Прибыль «Тинькофф банка» выросла на 72% в первом полугодии 2017 года и составила 7,6 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации. По итогам первого полугодия 2016 года прибыль составила 4,4 млрд рублей.

По словам президента «Тинькофф Банка» Оливера Хьюза, в компании ожидают, что по итогам целого года этот показатель превысит 17 млрд рублей. Ранее прогнозировали, что прибыль составит не менее 14 млрд рублей. Хьюз пояснил, что показатели в прогнозе изменились из-за показателей за первое полугодие.

Чистый процентный доход группы в первом полугодии 2017 года составил 21,1 млрд рублей, год раньше этот показатель составил 15,5 млрд рублей. Чистая процентная маржа за аналогичный период составила 26,1%, год раньше — 25,7%. А объем кредитного портфеля группы вырос на 16% и составил 139,5 млрд рублей.

Хьюз отметил, что высокие результаты показал как основной бизнес в области кредитных карт, так и новые направления деятельности организации, которые были запущены в последние годы в рамках финансового супермаркета «Тинькофф».