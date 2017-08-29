Внешэкономбанк и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна Ethereum foundation подписали соглашение о партнерстве, сообщают представители ВЭБа. Документ был подписан в рамках всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России».

Соглашение предусматривает партнерство в реализации проектов с использованием блокчейна и платформы Ethereum, формирование экспертного сообщества и совместную разработку, проведение образовательных программ для подготовки специалистов на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка. Центр планируют открыть в сентябре 2017 года.

Сотрудничество Ethereum и ВЭБ дает уникальную возможность заниматься исследованиями и разработкой по применению технологии блокчейн для государственного администрирования и ускорить процесс адаптации этой технологии для государственных организаций РФ, — рассказал основатель Ethereum foundation и главный архитектор платформы Ethereum Виталий Бутерин.

Также во время конференции «Блокчейн: новая нефть России» Внешэкономбанк договорился о совместном развитии образовательной деятельности в области подготовки блокчейн-специалистов с Казанским ИТ-парком и Университетом Иннополис.