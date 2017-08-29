От профессионального выгорания не застрахован никто. Даже самые мотивированные специалисты могут столкнуться с неприятной ситуацией: выходных опять не хватило, сама мысль о предстоящем рабочем дне напрягает, коллеги раздражают. Последствия выгорания токсичны как для самого сотрудника, так и для всего проекта. Глава HR международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply Михаил Притула рассказал, как застраховать участников команды от профессионального выгорания в условиях стартапа.
Выгорание — это явление, противоположное вовлеченности. Так в 1986 определила этот термин Кристина Маслак, профессор психологии Калифорнийского университета, одна из ведущих мировых специалистов в области психологии стресса на рабочем месте.
В состоянии выгорания человек испытывает личные противоречия с ситуацией, которая сложилась на работе. У него так мало внутренних сил, что справиться с привычными обязанностями он не может. С одной стороны, ему не хватает ресурсов, чтобы держать рабочие процессы под контролем, с другой — сложно отпустить их хоть на час и «перезагрузиться», восстановить ресурсы. Человек не может ни работать, ни отдыхать.
Это неизменно ведет продолжительному стрессу, от которого недалеко и до психосоматических болезней. Чтобы избежать этого, нужно разобраться, что же именно приводит к выгоранию работника, у которого еще недавно горели глаза.
Выгорание в стартапе: причины явления
Существуют три основных причины профессионального выгорания. Понять конкретный случай можно с помощью откровенного диалога с самим собой. Стартапом занимаются люди, одержимые идеей, и любовь к работе имеет большой вес. Если работник не испытывает неподдельного интереса к тому, что делает, — выгорание неизбежно.
На уровень счастья сотрудника напрямую влияет и организация работы: наличие нужных ресурсов, отношения в команде, личность и стиль управления фаундера. Если все это плохо продумано, выгорание наступит быстрее. Индивидуальным же «противоядием» против выгорания можно считать умение восстанавливать энергию.
Работа в стартапе имеет свои особенности. С одной стороны, каждый трудовой день насыщен, и график с девяти до семи может только сниться. С другой стороны, стартап — это полная неопределенность. Видение конечного продукта может быть размытым. Постоянно меняются приоритеты, направления, бизнес-модели, тестируются разные гипотезы. Из-за быстрого роста все это происходит в высоком темпе.
Стартап можно сравнить с блужданием в темной комнате, в которой человек ранее не был. Но нужно не просто бесцельно ходить по помещению, а пытаться в нем что-то найти. В такой ситуации бывает сложно сохранять концентрацию: слишком высокий темп может мешать фокусироваться, а работа без фокуса быстрее выматывает и ведет к выгоранию.
Руководителю стартапа нужно знать, как бороться с выгоранием, поскольку последствия могут быть плачевными. Текучесть кадров, подорванный морально-психологический климат в команде и низкая эффективность — опасный коктейль.
Симптомы выгорания: когда бить тревогу
Как определить, что сотрудник все-таки выгорел? Прежде всего, человек потерял интерес к работе. Вместо выполнения обязанностей работник предпочтет выкурить пару сигарет или посидеть в социальных сетях, по утрам начинает опаздывать, вечером явно поскорее хочет уйти домой. Налицо эмоциональное истощение, взгляд выражает разочарование. Появляется раздражительность и агрессия.
Так выглядит выгорание на поздних стадиях. На более ранних оно проявляется снижением интереса и вовлеченности. Специалист, у которого раньше было много идей, теряет свою инициативность, не может самостоятельно принять или хотя бы предложить. На привычные задачи уходит больше времени, чем раньше.
Не стоит путать профессиональное выгорание с простым стрессом, во время которого человек вовлечен в работу, а его состояние характеризуется бурей эмоций.
Как спасать команду, если вы — фаундер
Прежде всего руководителю стартапа нужно следить за тем, чтобы коллективу было интересно работать. Ради этого настоящий лидер будет сам интересоваться своими подчиненными. Заметив, что работник откровенно скучает, полезно спросить о его пожеланиях и интересах. 20% всего рабочего времени должно уходить на интересные проекты, в которых специалист растет.
Не стоит набирать синьоров на миддловские и джуниорские позиции. В итоге человек будет тратить только 20% времени работу своего уровня, 50% времени — на работу более низкого уровня и 30% — на откровенно низкоквалифицированную по его меркам работу. Все это будет стоить компании весомых денег, а самого специалиста приведет к ощущению собственной бесполезности и выгоранию. Советую искать в кандидатах ровно тот уровень экспертизы, который нужен для выполнения задачи, — плюс немного на перспективу.
«Люди, которые ощущают себя безымянной серой массой, не могут любить свою работу»
Много зависит от квалифицированного системного HR. Многие фаундеры рассчитывают, что рекрутер сможет выстроить полноценную работу с human resources внутри команды или что HR-менеджер сможет параллельно заниматься рекрутингом. Это несовместимые друг с другом функции.
Обойтись без HR-департамента вовсе — еще более невозможная цель. Самому руководителю достаточно тяжело поставить такие процессы как Performance Management, Talent Management, Engagement Management и другие — это все задачи из разряда «не срочно, но важно», на которые у фаундера нет времени.
И самое главное. Нужно любить своих сотрудников. Эта любовь выражается в заботе не только о комфортной рабочей обстановке, но и качественном отдыхе работника. Следует подавать хороший пример и покидать рабочее место не позже 19:30. Если рядом с офисом нет закусочных и кафе, надо позаботиться о питании своей команды. Здоровый коллектив нуждается в неформальных встречах и корпоративах, где можно выпустить пар и расслабиться вместе.
Как спасать себя, если горите вы
Бывает, что спасать нужно не подчиненных, а себя. Тут понадобится покопаться в своих эмоциях, и лучше делать это искренне. Есть целый ряд вопросов, которые помогут человеку диагностировать у себя профессиональное выгорание. С этой целью было разработано множество тестов. Например, на Psytests есть тест по методу Кристины Маслак, а на Psycabi опросник Кристины Маслак и Сьюзен Джексон адаптирован для разных профессий. Так или иначе, придется тщательным образом проанализировать свою действительность.
Нужно разобраться, какие чувства и эмоции вызывает работа на данный момент, понять причины и возможные последствия своего состояния. На помощь приходит таблица с тремя колонками. В первой колонке пишем, что не нравится в работе, во вторую вносим все, что нравится. В третью колонку вписываем все, чего не хватает на данный момент. Таким нехитрым образом можно описать работу своей мечты, чтобы двигаться в этом направлении, улучшая условия своего труда.
Профилактика выгорания
Учиться, учиться и еще раз учиться. Мир вокруг быстро меняется, а в стартапе — тем более. Повышение образовательного уровня — хорошее средство против профессионального образования. Спросите себя: каких знаний мне хватает на данный момент? Благо, сейчас есть широкий спектр различный тренингов, курсов, семинаров, языковых клубов.
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Кстати, изучение иностранного языка будет не только полезным, но и приятным, так как смена деятельности — отличный вариант отдыха.
И старайтесь сознательно поддерживать в себе позитивный настрой. Нужно сфокусироваться на своем счастье и постоянно подпитывать себя приятными эмоциями. Составьте список источников энергии, которые помогают лично вам восстановить силы. Это может быть общение с семьей, танцы, йога, медитация, смех, питомцы — в целом, все, что приносит удовольствие.
Люди приходят в стартап, чтобы изменить мир, не менее. Это команда, объединенная одной большой идеей. Работа, требующая больших затрат энергии может привести к выгоранию. Глубинное понимание проблемы, знание методов борьбы с ней и честный разговор с собой спасут стартап от потерь.
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