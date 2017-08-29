От профессионального выгорания не застрахован никто. Даже самые мотивированные специалисты могут столкнуться с неприятной ситуацией: выходных опять не хватило, сама мысль о предстоящем рабочем дне напрягает, коллеги раздражают. Последствия выгорания токсичны как для самого сотрудника, так и для всего проекта. Глава HR международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply Михаил Притула рассказал, как застраховать участников команды от профессионального выгорания в условиях стартапа.

Выгорание — это явление, противоположное вовлеченности. Так в 1986 определила этот термин Кристина Маслак, профессор психологии Калифорнийского университета, одна из ведущих мировых специалистов в области психологии стресса на рабочем месте.

В состоянии выгорания человек испытывает личные противоречия с ситуацией, которая сложилась на работе. У него так мало внутренних сил, что справиться с привычными обязанностями он не может. С одной стороны, ему не хватает ресурсов, чтобы держать рабочие процессы под контролем, с другой — сложно отпустить их хоть на час и «перезагрузиться», восстановить ресурсы. Человек не может ни работать, ни отдыхать.

Это неизменно ведет продолжительному стрессу, от которого недалеко и до психосоматических болезней. Чтобы избежать этого, нужно разобраться, что же именно приводит к выгоранию работника, у которого еще недавно горели глаза.

Выгорание в стартапе: причины явления

Существуют три основных причины профессионального выгорания. Понять конкретный случай можно с помощью откровенного диалога с самим собой. Стартапом занимаются люди, одержимые идеей, и любовь к работе имеет большой вес. Если работник не испытывает неподдельного интереса к тому, что делает, — выгорание неизбежно.

На уровень счастья сотрудника напрямую влияет и организация работы: наличие нужных ресурсов, отношения в команде, личность и стиль управления фаундера. Если все это плохо продумано, выгорание наступит быстрее. Индивидуальным же «противоядием» против выгорания можно считать умение восстанавливать энергию.

Работа в стартапе имеет свои особенности. С одной стороны, каждый трудовой день насыщен, и график с девяти до семи может только сниться. С другой стороны, стартап — это полная неопределенность. Видение конечного продукта может быть размытым. Постоянно меняются приоритеты, направления, бизнес-модели, тестируются разные гипотезы. Из-за быстрого роста все это происходит в высоком темпе.

Стартап можно сравнить с блужданием в темной комнате, в которой человек ранее не был. Но нужно не просто бесцельно ходить по помещению, а пытаться в нем что-то найти. В такой ситуации бывает сложно сохранять концентрацию: слишком высокий темп может мешать фокусироваться, а работа без фокуса быстрее выматывает и ведет к выгоранию.

Руководителю стартапа нужно знать, как бороться с выгоранием, поскольку последствия могут быть плачевными. Текучесть кадров, подорванный морально-психологический климат в команде и низкая эффективность — опасный коктейль.

Симптомы выгорания: когда бить тревогу

Как определить, что сотрудник все-таки выгорел? Прежде всего, человек потерял интерес к работе. Вместо выполнения обязанностей работник предпочтет выкурить пару сигарет или посидеть в социальных сетях, по утрам начинает опаздывать, вечером явно поскорее хочет уйти домой. Налицо эмоциональное истощение, взгляд выражает разочарование. Появляется раздражительность и агрессия.

Так выглядит выгорание на поздних стадиях. На более ранних оно проявляется снижением интереса и вовлеченности. Специалист, у которого раньше было много идей, теряет свою инициативность, не может самостоятельно принять или хотя бы предложить. На привычные задачи уходит больше времени, чем раньше.

Не стоит путать профессиональное выгорание с простым стрессом, во время которого человек вовлечен в работу, а его состояние характеризуется бурей эмоций.

Как спасать команду , если вы — фаундер

Прежде всего руководителю стартапа нужно следить за тем, чтобы коллективу было интересно работать. Ради этого настоящий лидер будет сам интересоваться своими подчиненными. Заметив, что работник откровенно скучает, полезно спросить о его пожеланиях и интересах. 20% всего рабочего времени должно уходить на интересные проекты, в которых специалист растет.

Не стоит набирать синьоров на миддловские и джуниорские позиции. В итоге человек будет тратить только 20% времени работу своего уровня, 50% времени — на работу более низкого уровня и 30% — на откровенно низкоквалифицированную по его меркам работу. Все это будет стоить компании весомых денег, а самого специалиста приведет к ощущению собственной бесполезности и выгоранию. Советую искать в кандидатах ровно тот уровень экспертизы, который нужен для выполнения задачи, — плюс немного на перспективу.

Много зависит от квалифицированного системного HR. Многие фаундеры рассчитывают, что рекрутер сможет выстроить полноценную работу с human resources внутри команды или что HR-менеджер сможет параллельно заниматься рекрутингом. Это несовместимые друг с другом функции.

Обойтись без HR-департамента вовсе — еще более невозможная цель. Самому руководителю достаточно тяжело поставить такие процессы как Performance Management, Talent Management, Engagement Management и другие — это все задачи из разряда «не срочно, но важно», на которые у фаундера нет времени.

И самое главное. Нужно любить своих сотрудников. Эта любовь выражается в заботе не только о комфортной рабочей обстановке, но и качественном отдыхе работника. Следует подавать хороший пример и покидать рабочее место не позже 19:30. Если рядом с офисом нет закусочных и кафе, надо позаботиться о питании своей команды. Здоровый коллектив нуждается в неформальных встречах и корпоративах, где можно выпустить пар и расслабиться вместе.

Как спасать себя , если горите вы

Бывает, что спасать нужно не подчиненных, а себя. Тут понадобится покопаться в своих эмоциях, и лучше делать это искренне. Есть целый ряд вопросов, которые помогут человеку диагностировать у себя профессиональное выгорание. С этой целью было разработано множество тестов. Например, на Psytests есть тест по методу Кристины Маслак, а на Psycabi опросник Кристины Маслак и Сьюзен Джексон адаптирован для разных профессий. Так или иначе, придется тщательным образом проанализировать свою действительность.

Нужно разобраться, какие чувства и эмоции вызывает работа на данный момент, понять причины и возможные последствия своего состояния. На помощь приходит таблица с тремя колонками. В первой колонке пишем, что не нравится в работе, во вторую вносим все, что нравится. В третью колонку вписываем все, чего не хватает на данный момент. Таким нехитрым образом можно описать работу своей мечты, чтобы двигаться в этом направлении, улучшая условия своего труда.

Профилактика выгорания

Учиться, учиться и еще раз учиться. Мир вокруг быстро меняется, а в стартапе — тем более. Повышение образовательного уровня — хорошее средство против профессионального образования. Спросите себя: каких знаний мне хватает на данный момент? Благо, сейчас есть широкий спектр различный тренингов, курсов, семинаров, языковых клубов.

Кстати, изучение иностранного языка будет не только полезным, но и приятным, так как смена деятельности — отличный вариант отдыха.

И старайтесь сознательно поддерживать в себе позитивный настрой. Нужно сфокусироваться на своем счастье и постоянно подпитывать себя приятными эмоциями. Составьте список источников энергии, которые помогают лично вам восстановить силы. Это может быть общение с семьей, танцы, йога, медитация, смех, питомцы — в целом, все, что приносит удовольствие.

Люди приходят в стартап, чтобы изменить мир, не менее. Это команда, объединенная одной большой идеей. Работа, требующая больших затрат энергии может привести к выгоранию. Глубинное понимание проблемы, знание методов борьбы с ней и честный разговор с собой спасут стартап от потерь.