Яндекс.Видео отказалось забанить пиратку — Роскомнадзор забанит Яндекс.Видео


Развитие событий: «Яндекс» выполнил «неисполнимое» требование — удалил пиратские копии материалов Газпром-медиа (Сегодня в 16:35)

Роскомнадзор пообещал заблокировать Яндекс.Видео, так как принадлежащий российскому поисковику сервис отказался выполнить решение Мосгорсуда и не будет блокировать в Яндекс.Видео пиратский контент телеканалов «Газпром-медиа». «Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней» — передал ТАСС слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. Яндекс намерен обжаловать судебное решение. Ранее Роскомнадзор дал поисковику срок до вечера четверга 30 августа, за это время Яндекс должен был удалить пиратские материалы из выдачи.

В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно — заявили представители Яндекса.

22 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа»: ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» и обязал «Яндекс» убрать из выдачи пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих правообладателю. Эти материалы можно смотреть по ссылкам из поисковой выдачи Яндекса и непосредственно на страницах поисковика, в интерактивном блоке Яндекс.Видео.

В августе медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа», а также «Первый канал» убрали с главной страницы «Яндекса» онлайн-трансляции своих телеканалов. Холдинги вернут контент, если «Яндекс» уберет нелегальный контент из поисковой выдачи, объяснял осведомлённый источник «Коммерсанта». Как сообщал РБК, глава онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов в ходе ПМЭФ отмечал, что доля «Яндекса» в трафике топ-10 пиратских видеоресурсов равна 78%. В ассоциации, объединяющей крупнейшие онлайн-кинотеатры, Яндекс.Видео назвали крупнейшим пиратским порталом Рунета. Интересно, что «Яндекс» отдаёт SERP пиратам, даже в тех случаях, когда зритель ищет фильм, который распространяется, через собственный кинотеатр «Яндекса» — КиноПоиск.

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    Иван Ильин

    Начиналось-то всё наоборот… Казалось, что беспределить будут иностранцы. Ан, нет!

    «Яндекс» почистил поиск по антипиратскому закону; Google и Bing — не стали → Roem.ru

    Принципиальность «Яндекса», как мне кажется, базируется на простом обстоятельстве. Они не хотят подарить Google дополнительную аудиторию, что и случиться, если закрыть одну из немногих ниш, где их преимущество Москвы над Маунтин-Вью очевидно. Сегодня 78% трафика на «пиратку» генерирует «Яндекс». Одновременно кино — это одна из трёх самых важных тем для посетителей поиска «Яндекса».

    Блог Яндекса: «Один день в поиске»:

    Люди ищут что-нибудь в интернете круглые сутки. По общему количеству запросов почти всегда лидируют три темы: школа, кино и порно.

    Привет.

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    Альтер Эго

    Позиция Яндекса об удалении контента

    Яндекс получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил уведомления на основании определений Московского городского суда, куда обратились телеканалы.

    Яндекс выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нём свои законные деньги. Яркими примерами тому служат Яндекс.Музыка, которая за последние несколько лет кардинально изменила музыкальный рынок, и КиноПоиск, активно инвестирующий в легальный видеоконтент.

    В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно.

    Сейчас же, в ответ на обращение телеканалов, Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее.

    Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда.

    Как поисковая система Яндекс работает в полном соответствии с законодательством.

    Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля.

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    Альтер Эго

    Требования учредителей каналов, обратившихся в суд с исками к «Яндексу», соответствуют закону, заявили РБК в пресс-службе «Газпром-Медиа».

    В медиахолдинге обратили внимание на то, что на странице «Яндекс.Видео» выдаются именно плееры с сайтов, а не ссылки, перенаправляющие на другой сайт. «То есть пользователь не переходит по ссылкам, а остается смотреть пиратский контент на странице «Яндекс.Видео». В понимании норм Гражданского кодекса «Яндекс» является информационным посредником», — пояснили в пресс-службе.

    Подробнее на РБК:

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    Альтер Эго

    29 августа. INTERFAX.RU — «Яндекс» предоставил достаточно серьезные аргументы в свою защиту по ситуации с возможной блокировкой сервиса «Яндекс.Видео». Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин журналистам в среду в Ростове-на-Дону.

    «Пускай договариваются друг с другом — «Яндекс» с правообладателями. Потому что у «Яндекса» есть достаточно серьезные аргументы, которые заключаются в том, насколько нам известно, что ему никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. И мы слышим «Яндекс», — сказал Волин.

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