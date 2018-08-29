Роскомнадзор пообещал заблокировать Яндекс.Видео, так как принадлежащий российскому поисковику сервис отказался выполнить решение Мосгорсуда и не будет блокировать в Яндекс.Видео пиратский контент телеканалов «Газпром-медиа». «Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней» — передал ТАСС слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. Яндекс намерен обжаловать судебное решение. Ранее Роскомнадзор дал поисковику срок до вечера четверга 30 августа, за это время Яндекс должен был удалить пиратские материалы из выдачи.

В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно — заявили представители Яндекса.

22 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа»: ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» и обязал «Яндекс» убрать из выдачи пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих правообладателю. Эти материалы можно смотреть по ссылкам из поисковой выдачи Яндекса и непосредственно на страницах поисковика, в интерактивном блоке Яндекс.Видео.

В августе медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа», а также «Первый канал» убрали с главной страницы «Яндекса» онлайн-трансляции своих телеканалов. Холдинги вернут контент, если «Яндекс» уберет нелегальный контент из поисковой выдачи, объяснял осведомлённый источник «Коммерсанта». Как сообщал РБК, глава онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов в ходе ПМЭФ отмечал, что доля «Яндекса» в трафике топ-10 пиратских видеоресурсов равна 78%. В ассоциации, объединяющей крупнейшие онлайн-кинотеатры, Яндекс.Видео назвали крупнейшим пиратским порталом Рунета. Интересно, что «Яндекс» отдаёт SERP пиратам, даже в тех случаях, когда зритель ищет фильм, который распространяется, через собственный кинотеатр «Яндекса» — КиноПоиск.