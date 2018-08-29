Минэкономразвития подготовило проект президентского Указа, которым будет легализована свободная продажа ювелирных изделий. Указ снимет ограничения действовавшие с 1992 года:

абзац первый изложить в следующей редакции: «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена […]: Драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни или изделия из них, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней»

Сегодня онлайн-торговля ювелирными изделиями находится в «серой зоне». Начиная с 2016 года Роскомнадзор блокирует интернет-магазины с украшениями. Однако в том же году правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича поручила Минэкономики, Минпромторгу, Минфину и Роспотребнадзору разработать нормативные акты, снимающие запреты на продажу ювелирных изделий дистанционным способом.

Тем же Указом могут быть сняты ограничения на свободную продажу лекарственных средств, что легализует онлайн-аптеки. Ранее Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект правил непосредственной продажи лекарств в онлайне к ноябрю 2018 года. Свои проекты по продаже лекарств уже запустили в Mail.ru Group (через привычное Здоровье@Mail.Ru и новый проект «Все аптеки»), «Яндексе» (через Яндекс.Здоровье и новый, совместный со Сбербанком магазин «Беру!», лекарства будут составлять до 7% всего ассортимента этого онлайн-магазина) и в более мелких структурах. Сейчас сервисы лишь бронируют препараты и доставляют их в выбранную покупателем аптеку.