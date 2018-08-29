Компания «Яндекс» опубликовала на HeadHunter вакансию биздева по развитию игрового бизнеса (на сейчас недоступна, скриншот есть на Vc.ru), от которого ожидается экспертиза в мобильных и браузерных играх. От него потребуется привлекать на проект «Яндекса» разработчиков игр и игровых платформ.

Сотрудники «Яндекса» не раскрывают информацию о сути игрового проекта, но, скорее всего, это будет очередной кандидат для заработка ещё одного миллиарда на имеющемся у «Яндекса» трафике и при использовании маркетинговых умений его сотрудников.

На сегодня проектов «миллиардеров» у поисковика два. Это, собственно, сам поиск и Яндекс.Такси. Кроме этого, в кандидатах в миллиардеры ходит сборник разнообразного контента Яндекс.Дзен, который стал одним из самых существенных обновлений главной страницы портала за последние годы и является самым значимым трафикогенератором в Рунете.

Возможный заработок на играх сделает «Яндекс» ещё более похожим на Mail.ru, у которого сегодня на игровую выручку приходится до трети доходов. При избытке трафика и возможности вычленения из своей аудитории платящих пользователей игр, продвижение среди них новых игровых проектов может быть крайне эффективным. О необходимости опыта «кросс-функционального взаимодействия и работы с несколькими командами» упоминается и в вакансии биздева. При этом у «Яндекса» уже получается налаживать партнёрство с потенциальными поставщиками информации о геймерах: например, со «Сбербанком» у «Яндекса» есть совместная компания Яндекс.Деньги, активно работающая, в том числе, и с игровыми проектами.

Вторичным эффектом вхождения в игровую среду для «Яндекса» может быть приучение пользователей к частому обращению к сервисам компании и приучение к платёжным механизмам. На сегодня эту задачу в «Яндексе» решают при помощи проекта лояльности «Плюс», дающего скидку на музыку и кинофильмы. Витрина игровых проектов будет логичным продолжением текущей линейки продуктов «Яндекса» с плюсом.