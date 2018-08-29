Открытка: почему «Тинькофф банк» блокирует счета низкомаржинальным бизнесам и просит на выход? (потому что они должны стоять на учёте в Росфинмониторинге, как платёжные агенты)


Турагент Антон Горальчук на страницах VC.ru пожаловался: только среди моих знакомых уже десяток пострадавших от действий «Тинькофф банка» за последнюю неделю. […] На основании чего вообще банки блокируют счета? Они используют «Методические рекомендации ЦБ РФ от 21 июля 2017 г. № 18-МР» и предшествующие материалы, направленные на помощь по выявлению операций по финансированию терроризма или легализации доходов, нажитых преступным путём. Там прописано множество критериев, но банки подходят к вопросу однобоко: видят только фразу о том что ЦБ РФ рекомендует обращать внимание на «налоговую нагрузку» в размере менее 0,9% от дебетового оборота по счёту, но предпочитают не замечать следующий абзац, в котором авторы указывают на недопустимость оценки только по этому критерию.

В первую очередь под удар попадает низкомаржинальный агентский бизнес, в частности, туристический, где по счетам проходят большие обороты, но с точки зрения Налогового кодекса (пп 1.1 ст. 346.15) доходами для целей налогообложения они не являются, так как принадлежат не агенту, а принципалу. Если начинающий предприниматель (такой, как я) тратит стандартные 20% выручки на оплату труда (и 38% на налоги, сборы с зарплаты), вложил собственные средства в старт бизнеса и пока ещё не наработал прибыли, чтобы налог с неё превысил 1% с оборота, то легко увидеть что выполнение «нормы» в 0,9% невозможно чисто арифметически. (8*0,2*0,38 + 8*0,01 = 0,69%).

Утром 27 августа банк сообщил о том, что не считает целесообразным дальнейшее сотрудничество, просит закрыть счёт и вывести остаток с комиссией 15%.

Комментарий Roem.ru: в том случае, если вы принимаете деньги в интересах третьих лиц, банк об этом надо предупреждать, надо стоять на учёте в Росфинмониторинге и так далее. У нас есть сомнения, что пострадавший соблюдал эти требования. Поскольку, когда пострадавший их соблюдает, он не становится «пострадавшим от произвола банков»

Историю несправедливой блокировки счёта вашей компании в «Тинькофф банке» (или любом другом) можно рассказать редакции через форму на сайте или письмом на editor@roem.ru.

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Добавить 6 комментариев

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    Mikhail

    Вы уверены что турагентство должно стоять на учете в Росфинмониторинге?

    «
    Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

    — лизинговые компании
    — операторы по приему платежей
    — организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимо«мущества
    — индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
    — коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
    «

    Под какую категорию это попадает?

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Я бы посмотрел на определение «оператора по приёму платежей», для начала
    Но вообще, мне кажется, турагентство свою специфику само должно знать

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    Юрий Герасимов Softshape Development

    Юрий, по агентской схеме, то есть за процент от сделки, работают тысячи бизнесов — мы, например, билеты продаем. При этом мы не являемся оператором по приему платежей, наоборот, мы пользуемся их услугами для эквайринга. Так что идея про регистрацию всех в Росфинмониторинге не в кассу.

    А вот от проблем с 0.9% мы тоже страдаем :(

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Слушайте, я всё понимаю, но опять же — ТКС работает не в воздухе, есть ЦБ, который смотрит за параметрами банков

    Если есть что-то, что эти параметры ухудшает, рискуя подставить под отзыв кучу ваще нормальных клиентов — выбор очевиден

    При этом понятно, что любые критерии токсичности отлитые в граните, скорее всего, окажутся такими, что под них подпадёт и часть добросовестных игроков рынка. Тут, в общем-то, нет других инструментов, кроме как договариваться, а не кричать «гады, гады!»

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