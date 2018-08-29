Турагент Антон Горальчук на страницах VC.ru пожаловался: только среди моих знакомых уже десяток пострадавших от действий «Тинькофф банка» за последнюю неделю. […] На основании чего вообще банки блокируют счета? Они используют «Методические рекомендации ЦБ РФ от 21 июля 2017 г. № 18-МР» и предшествующие материалы, направленные на помощь по выявлению операций по финансированию терроризма или легализации доходов, нажитых преступным путём. Там прописано множество критериев, но банки подходят к вопросу однобоко: видят только фразу о том что ЦБ РФ рекомендует обращать внимание на «налоговую нагрузку» в размере менее 0,9% от дебетового оборота по счёту, но предпочитают не замечать следующий абзац, в котором авторы указывают на недопустимость оценки только по этому критерию.

В первую очередь под удар попадает низкомаржинальный агентский бизнес, в частности, туристический, где по счетам проходят большие обороты, но с точки зрения Налогового кодекса (пп 1.1 ст. 346.15) доходами для целей налогообложения они не являются, так как принадлежат не агенту, а принципалу. Если начинающий предприниматель (такой, как я) тратит стандартные 20% выручки на оплату труда (и 38% на налоги, сборы с зарплаты), вложил собственные средства в старт бизнеса и пока ещё не наработал прибыли, чтобы налог с неё превысил 1% с оборота, то легко увидеть что выполнение «нормы» в 0,9% невозможно чисто арифметически. (8*0,2*0,38 + 8*0,01 = 0,69%).

Утром 27 августа банк сообщил о том, что не считает целесообразным дальнейшее сотрудничество, просит закрыть счёт и вывести остаток с комиссией 15%.