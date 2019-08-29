Владельцы карт «Мир» Сбербанка и телефонов Samsung с NFC получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью Samsung Pay. По состоянию на лето 2018 года «Сбербанк» эмитировал почти половину всех карт «Мир» — 20 млн. из 43 выпущенных на тот момент. Тем не менее, даже карты лидера рынка, «Сбера», не поддерживаются в привычных Apple / Google Pay. При этом, для первой платформы нет вообще никаких способов подключить «Мир» к NFC платежам.

По итогам второго квартала 2019 года Samsung занимал первое место по продажам смартфонов в России, следует из статистики компании «Связной-Евросеть», с этой оценкой согласны в «М.Видео-Эльдорадо».

В апреле 2018 г. генеральный директор НСПК Владимир Комлев рассказал, что «Миру» не удалось договориться с платёжными системами Google и Apple о прямой интеграции своих карточек в платёжные механизмы. В марте 2019 национальная платёжная система выпустила независимое Android-приложение, аналог Apple, Google, Samsung Pay — Mir Pay. Но в нём до сих пор нет поддержки карточек Сбербанка, главного их распространителя.

«Сбер» был в первой волне отечественных банков, чьи карты Visa и MC в 2017-м году начали поддерживать обыкновенный Android Pay, без «прокладок» из дополнительного приложения (позднее Android Pay переименовали в «Google Pay»), а ещё раньше госбанк подключил карты американских систем, но не отечественного «Мира», к Apple Pay и вышеупомянутому Samsung Pay.