Средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%). Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group за первое полугодие 2023 г. по сравнению с первым полугодием 2022 г. Средние цены растут в первую очередь на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. «На 14-й iPhone в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего, – рассуждает он. – Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность сильно ниже».

Кроме того, по словам Суркова, китайские марки Realme, Xiaomi, Infinix постепенно пытаются заполнить нишу ушедших моделей Samsung и поставляют на российский рынок смартфоны «среднего и высокого ценового сегментов». А бюджетные модели отходят на второй план, объясняет эксперт. Рост рынка в первом полугодии на 42% (314 млрд руб.) год к году, также зафиксированный аналитиками центра, связан с эффектом низкой базы. В первом полугодии 2022 г. оборот упал на 34% в денежном выражении, говорится в отчете GS Group. На поставки бренда Apple приходится 34% всего рынка, Xiaomi – 19%, Samsung – 16%. Следом идут Realme, Huawei, Honor и Tecno, доли которых пошагово убывают от 7 до 4% и в сумме набирают еще 22%. На прочие бренды приходится менее 9%, сказано в статистике аналитического центра.