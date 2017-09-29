Lenta.ru, входящая в Rambler&Co., сообщила о нападении на один из корпусов Даниловской мануфактуры, где располагается редакция. Атаковавшие адресовались именно к «Ленте», а не к другим компаниям «Рамблера», с которыми редакция соседствует на мануфактуре, так как кроме свастики и следов поджога неизвестные злоумышленники оставили на стене каракули: «Врёшь лента». Нападение произошло приблизительно в 2:00 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила сама Lenta.ru. Столичная полиция прибыла на место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося.

С 14 августа «Ленту.ру» возглавляет главред Владимир Тодоров, ранее он руководил отделом «Интернет и СМИ» в этом же издании. По рейтингу Liveinternet Lenta.ru — самый популярный новостной сайт рунета, в среднем его читают 2 миллиона человек ежедневно.