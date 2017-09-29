У Роскомнадзора отпала потребность составлять «белые списки» сайтов, которые не должны блокировать операторы связи, заявил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. По его словам, ведомство придумало, как исключить блокировку законопослушных сайтов без использования механизма «белых списков».

Проблема изначально возникла из-за программно-аппаратного комплекса «Ревизор», который должен был обеспечивать блокировку запрещённых в России сайтов на стороне провайдера. Выяснилось, что сайты из реестра запрещённых могут свободно добавлять на собственные DNS любые IP-адреса, в том числе чужих сайтов и таким образом инициировать блокировку любых популярных ресурсов, в том числе в какой-то момент оказывались недоступны «Яндекс», «ВКонтакте», Wikipedia, «Одноклассники», РБК и другие.

Сейчас Роскомнадзор отозвал письмо провайдерам, в котором просил их создать «белые списки», говорит Зайцев. По его словам, проблему подмены DNS удалось решить, в том числе благодаря тому, что «компетентными органами были определены источники и персоналии, которые за этой атакой стояли». Вместе с тем представитель надзорного ведомства не исключил, что возможно придётся вернуться к подобной практике в будущем.