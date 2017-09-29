Компания Mediascope начала собирать данные об аудитории мобильного интернета в городах России с населением от 100 тыс. человек. С ее учетом в тройку самых популярных ресурсов в России входят Google, «Яндекс» и «ВКонтакте».

В августе 2017 года лидером по общей десктопной и мобильной аудитории за месяц в России стал Google с около 40,4 млн пользователей. На втором месте «Яндекс», который посетили почти 40 млн человек. Замыкает тройку «ВКонтакте» с 37,8 млн человек. На мобильных устройствах с учетом аудитории сайтов и приложений у Google 31,8 млн посетителей в месяц, а «ВКонтакте» обгоняет «Яндекс» с 28,2 млн против 26,1 млн посетителей соответственно.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2017 года интернет-реклама, у которой в медиа самые высокие темпы роста, почти догнала по объему телевизионную: в сети рекламодатели разместили 75 млрд руб., на телевидении — 80 млрд руб.