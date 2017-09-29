В последнее время ни дня не обходится без новостей о блокчейне, ICO и стартапах, которые их используют. Сегодня мы поговорим о том, что нужно знать всем, кто хочет запустить свой стартап на блокчейне и привлечь для него финансирование с помощью ICO.

Поймите , как на самом деле работает блокчейн

В последний год хайп вокруг криптовалют и блокчейна привел к тому, что их стали использовать, кажется, уже во всех возможных стартапах. При этом, часто бывает, что даже основатели проектов не до конца понимают, с чем же они имеют дело.

К примеру, создатель платежного сервиса Due Джон Рэмптон признавался, что был в числе именно таких основателей: «Мне казалось, что по ходу дела разобраться будет проще, так что я надеялся, что разберусь с блокчейном со временем». Однако, оказалось, что сделать это не так просто, а недостаток знаний привел ко многим ошибкам. К примеру, Рэмптон только после попытки внедрить новый подход в свой проект понял, что некоторые системы «могут успешно работать без операционной избыточности и без блокчейна».

Недостаток знаний по теме не позволил и выбрать оптимальный стек технологий — например, предприниматель решил использовать биткоин блокчейн, потому что «о нем я хотя бы слышал, и он работает дольше всех». Позднее выяснилось, что существует множество «кастомных» блокчейнов, которые больше подходили для нужд его проекта.

Поэтому, прежде, чем пытаться внедрить блокчейн в уже существующий стартап или создать новый, нужно уделить больше времени теоретической подготовке. Рэпмтон советует изучить тематические форумы, погуглить известные компании из сферы блокчейна и попытаться поискать блокчейн-проекты в близких нишах. Если их не окажется — возможно, это не просто так.

Разберитесь , что блокчейн улучшит в конкретном бизнесе

На самом деле, несмотря на свою текущую «распиаренность» блокчейн может улучшить далеко не все аспекты и функции бизнеса. К примеру, в случае приложений с большим количеством информации из различных источников, размер самого блокчейна может очень быстро расти. Так происходит из-за особенностей реализации технологии — поскольку блокчейн реплицирует себя на каждом новом узле. В таких случаях, для ускорения работы системы может потребоваться поиск внешних источников данных.

Поэтому, вторым шагом после изучения работы самой технологии должен стать анализ ее применимости к бизнес-процессам конкретной сферы бизнеса. К примеру, в нашем случае блокчейн оказался эффективным инструментом — мы создали платформу лидогенерации на блокчейне SNOVio, и она работает эффективнее существующих централизованных сервисов (вроде Hunter.io). Децентрализация и внедрение смарт-контрактов помогли повысить качество данных в системе — ее участники получают вознаграждение за поставку актуальной информации. В итоге бизнес получает более качественные лиды, чем при работе с традиционными системами лидогенерации, а детали всех транзакций хранятся в отдельном регистре.

Однако нам далеко не сразу удалось найти столь эффективное применение блокчейна в сфере маркетинга, и велик шанс, что если бы мы поторопились, то совершили здесь ошибку.

Важно продумать монетизацию

Для создания успешного блокчейн-стартапа необходимо не только разобраться с технологией и ее применением для решения бизнес-задач, но и понять, как должна быть выстроена монетизация проекта. Основатель инфраструктурного блокчейн-стартапа Tierion Уэйн Воан (Wayne Vaughan) в ходе одного из обсуждений на Quora выделил существующие популярные схемы монетизации таких проектов:

SaaS ( Software as a Service) — блокчейн-компании могут взимать плату за использование своей инфраструктуры и API ( примеры , Tierion and Blockcypher);

— блокчейн-компании могут взимать плату за использование своей инфраструктуры и API примеры Tierion and Blockcypher); Профессиональные услуги — существуют стартапы , которые разрабатывают кастомтизированные проекты для крупных клиентов , вроде IBM , Deloitte и Gem;

— существуют стартапы которые разрабатывают кастомтизированные проекты для крупных клиентов вроде IBM Deloitte и Gem; Комиссии и подписка — еще один тип блокчейн-компаний строит собственные сети и экосистемы , включающие различных партнеров , а затем берет комиссию за совершенные транзакции или вводит платную подписку ( примеры: SNOVio , Chain , R3Cev);

— еще один тип блокчейн-компаний строит собственные сети и экосистемы включающие различных партнеров а затем берет комиссию за совершенные транзакции или вводит платную подписку примеры: SNOVio Chain R3Cev); Соглашения об уровне сервиса — в сфере блокчейна есть и компании , создающие инфраструктуру для своих заказчиков , которые затем платят за поддержания определенного аптайма и сервисное обслуживание. Так , к примеру , поступают Bloq и Microsoft;

— в сфере блокчейна есть и компании создающие инфраструктуру для своих заказчиков которые затем платят за поддержания определенного аптайма и сервисное обслуживание. Так к примеру поступают Bloq и Microsoft; Спекуляции криптовалютами — часто компании в ходе ICO выпускают собственные токены , их часть может доставаться и менеджменту. Затем такие компании могут целенаправленно заниматься увеличением рыночной стоимости своих токенов — добиться этого помогает их продажа спекулянтам. Примеры: Factom , ConsenSys , Lisk.

Запуск ICO вовсе не гарантирует успех

Криптовалюты и блокчейн — новая сфера, правила в которой не до конца устоялись. Это проявляется, и в неоднозначном отношении регулирующих органов некоторых стран. К примеру, власти Китая недавно вообще запретили проведение ICO, а американская комиссия по акциям и ценным бумагам летом 2017 года заявила, что рассматривает выпущенные в ходе ICO токены как акции компании — а значит, на компании, чьи «акции» купили американские граждане могут распространяться финансовые законы этой страны (не самые мягкие и простые). В результате многие стартапы просто запрещают участие в своих ICO американским гражданам.

Партнер организации Digital Currency Group Трэвис Шер (Travis Scher) отметил четыре фактора, затрудняющих использование ICO в качестве инструмента привлечения капитала:

правовая неопределенность;

переоцененность многих стартапов;

недостаток контроля;

недостаточное количество историй успеха создания реального бизнеса.

Кроме того, сам процесс организации ICO требует определенных затрат — главным образом на маркетинг. Предприниматель и создатель проекта FireChat Миха Бенолиль (Micha Benoliel) подсчитал, что на рекламную кампанию для продвижения успешного ICO придется потратить от $50 до $100 тысяч. Именно для того, чтобы собрать эти деньги, многие компании проводят так называемые pre-ICO, а когда им удается собрать бюджет на маркетинг уже переходят непосредственно к выпуску токенов.

Заключение: блокчейн — не гарантия , а шанс

Несмотря на повышенное внимание общественности и бизнеса, блокчейн пока еще не закрепился в жизни людей. Прямо сейчас это всего лишь инструмент, который имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно помнить тем, кто хочет создать стартап с его использованием.

Однако перспективы этого инструмента огромны — тому свидетельством статистика, согласно которой к началу лета 2017 года блокчейн-проекты привлекли с помощью ICO $327 млн — что больше, чем было вложено венчурными инвесторами ($295 млн за тот же период). Техностартапы в сфере блокчейн не только могут успешно привлекать капитал, но и создавать продукты, которые решают проблемы людей и позволяют вывести услуги на новый уровень, что удалось, например, нашей команде.

Все это значит, что использование блокчейна не гарантирует успех, но для действительно полезных проектов и хороших идей использование новых технологий дает дополнительные шансы на успех.