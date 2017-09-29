Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал усилившееся давление на Telegram со стороны властей России и Ирана. Дуров написал, что он и компания «готовы разорвать как личные, так и деловые связи с этими странами, чтобы у них не было рычага давления на нас».
Он написал, что готов не посещать Иран, хотя эта страна «выглядит как хорошее место для туристической поездки», а также напомнил, что хотя он родился в России и его родители живут там, у него есть паспорт Сент-Китса (островного государства, которое предоставляет гражданство всем желающим за сумму около 300 000) и он может не посещать Россию, если это будет ценой за которую можно обеспечить безопасность пользователей Telegram.
Дуров напомнил, что ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо. Связь компани с Россией была разорвана в июле 2017 года, когда мессенджер прекратил сотрудничество с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама.
Связь Telegram c ООО «Телеграф» стала публичной после скандала с бывшим заместителем технического директора «ВКонтакте» Антоном Розенбергом, который сейчас судится с этой компанией по поводу своего якобы несправедливого увольнения.
Дуров также написал, что свои подразделения по разработке ИТ решений в России закрыли Google, Oracle и Microsoft, а их примеру последовали менее крупные компании (сокращения среди российских разработчиков ранее планировались также в офисах Intel). Дуров подчеркнул, что власти Ирана и России, «ограничивая свободу ведения бизнеса, больше вредят экономике собственных стран».
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На этой неделе Дуров сообщал, что ФСБ завело в отношении Telegram дело об административном правонарушении за отказ передать службе сведения, необходимые для дешифровки пользовательской переписки. Ранее 26 сентября выяснилось, что на основателя Telegram завела уголовное дело прокуратура Ирана.
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